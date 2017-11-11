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الحمد الله: المصالحة ستتمّ بنسبة 100% عند حل موضوع الأمن ومعبر رفح سيفتح في موعده

رئيس حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني، الدكتور رامي الحمد الله:

حدثت بعض الإشكاليات في استلام وتسليم الوزارات في قطاع غزة، ولكننا لن نتوقف عن نقطة هنا أو هناك

إذا تمّ حل موضوع الأمن، فأنا متأكد أن المصالحة ستتم بنسبة 100% وسنذهب للانتخابات مباشرة، كما أن الحكومة هي ذراع تنفيذي لما يتم الاتفاق عليه بين الجميع

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موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: Reuters)

نشر: 2017-11-11 12:32:02 A نشر: 2017-11-11 12:32:02 A