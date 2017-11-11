الحمد الله: المصالحة ستتمّ بنسبة 100% عند حل موضوع الأمن ومعبر رفح سيفتح في موعده
رئيس حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني، الدكتور رامي الحمد الله:
حدثت بعض الإشكاليات في استلام وتسليم الوزارات في قطاع غزة، ولكننا لن نتوقف عن نقطة هنا أو هناك
إذا تمّ حل موضوع الأمن، فأنا متأكد أن المصالحة ستتم بنسبة 100% وسنذهب للانتخابات مباشرة، كما أن الحكومة هي ذراع تنفيذي لما يتم الاتفاق عليه بين الجميع
أكّد رئيس حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني، الدكتور رامي الحمد الله، أنّه "سيعود إلى قطاع غزة في أقرب فرصة"، وقال إنّ:"الاستقبال الشعبي الكبير الذي حظيت به حكومته بغزة لا يوجد له مثيل، وهذا ما يضاعف المسؤولية عليها".
رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدالله وقيادات حماس في غزّة
وأضاف الحمد الله في تصريحات تلفزيونية أّنّ "الدول المانحة تعهدت بعد الحرب الأخيرة على قطاع غزة بخمسة مليارات دولار، وما تم الالتزام به نسبته 36% من هذا المبلغ"، مستدركاً:" لكن تلقينا إشارات إيجابية من بعض الدول لتوفير أموال لإعمار ما تبقى في قطاع غزة، ونأمل أن يتم الالتزام بذلك".
وأوضح الحمد الله، أنه "حدثت بعض الإشكاليات في استلام وتسليم الوزارات في قطاع غزة، ولكننا لن نتوقف عن نقطة هنا أو هناك، بل نريد إنهاء الانقسام، وإنهاء 11 عامًا من تاريخ شعبنا، فالمصالحة خيار استراتيجي، ولدينا آمال كبيرة بنجاحها". ولفت إلى أنه "إذا تمّ حل موضوع الأمن، فأنا متأكد أن المصالحة ستتم بنسبة 100% وسنذهب للانتخابات مباشرة، كما أن الحكومة هي ذراع تنفيذي لما يتم الاتفاق عليه بين الجميع".
وبيّن الحمد الله، أنّ "أكثر من 70% من شباب قطاع غزة لم يسافروا، ويجب على العالم الضغط على إسرائيل لكسر الحصار، ووقف الاستيطان، الذي هو سرطان إسرائيلي، وعقبة أمام أي عملية تسوية، ولذا فإنني أقدم تقارير يومية للرئيس محمود عباس، لعمل الحكومة في الضفة وغزة"، كما قال.