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فنانين فن عالمي النجمة العالمية شاكيرا ممنوعة من إحياء الحفلات!

فنانين

النجمة العالمية شاكيرا ممنوعة من إحياء الحفلات!
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النجمة العالمية شاكيرا ممنوعة من إحياء الحفلات!

شاكيرا ابتعدت عن الحفلات بناءً على تعليمات الأطباء لها، كي تريح أحبالها الصوتية

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موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: xinhua)
نشر: 2017-11-11 14:37:02 A A

كشفت النجمة العالمية شاكيرا عن ابتعادها عن إحياء الحفلات الغنائية خلال الفترة المقبلة، بناءً على تعليمات الأطباء لها، كي تريح أحبالها الصوتية. ووجهت شاكيرا رسالة خاصة إلى جمهورها أعلمتهم من خلالها بالأمر عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام" العالمي للصور والفيديوهات القصيرة.


شاكيرا

وكتبت النجمة العالمية:"خلال الأيام الأخيرة من بروفاتي ولسوء حظي، تأذت أحبالي الصوتية، وبناء على ذلك نصحني الأطباء أن أريح صوتي كي أتفادى وقوع ضرر أكبر يمكن أن يمنعني من الغناء بشكل نهائي، أنا محبطة لعدم استطاعتي أن أتواجد معكم وعدم مقدرتي على إقامة الحفلات حالياً".

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