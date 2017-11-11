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فنانين فن عربي أنغام تلتقي جمهورها في دبي بليلة رومانسية ساحرة..صور

فنانين

أنغام تلتقي جمهورها في دبي بليلة رومانسية..صور
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أنغام تلتقي جمهورها في دبي بليلة رومانسية ساحرة..صور

افتتحت أنغام حفلها بأغنية "عمري معاك" وسط تصفيق حار من الحضو

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موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة
نشر: 2017-11-11 18:31:20 A A

أحيت النجمة المصرية أنغام حفلاً غنائياً كبيراً مساء 10 تشرين الثاني/نوفمبر في قاعة راشد بالمركز التجاري العالمي في مدينة دبي، بحضور جمهور عريض من مختلف الجنسيات العربية. وكان من ضمن الحضور الفنانة ميساء مغربي، الشاعر حسين اليامي، مصمم الأزياء سراج سند وغيرهم من المشاهير.



وتألقت أنغام على خشبة المسرح بجوار فرقتها الموسيقية بقيادة المايسترو هاني فرحات، وخطفت الأنظار بإطلالتها حيت ارتدت فستاناً من بيت أزياء La Jovani في لوس أنجلوس الأمريكية. وافتتحت أنغام حفلها بأغنية "عمري معاك" وسط تصفيق حار من الحضور، بعدها عبرت عن سعادتها بتواجدها في دبي، وتمنت لهم أن يستمتعوا بالحفل، ثم قدّمت باقة منوعة من أغنياتها القديمة والجديدة. 

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