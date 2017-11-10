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جامعات / مدارس اخبار المدارس لاول مره في الوسط العربي: تفعيل برنامج ركوب الخيل العلاجي في مدرسة عبد العزيز امون في دير الاسد

جامعات / مدارس

الشاغور تفعيل برنامج ركوب الخيل العلاجي في مدرسة بديرالاسد
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لاول مره في الوسط العربي: تفعيل برنامج ركوب الخيل العلاجي في مدرسة عبد العزيز امون في دير الاسد

 

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من: محاسن ناصر - مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب
نشر: 2017-11-10 22:25:57 A A

 تحت رعاية مجلس دير الاسد المحلي واشراف حسين اسدي ضابط الامن في المجلس، تمّ تفعيل برنامج العلاج عن طريق ركوب الخيل في مزرعة حدرج في قرية المكر. وكانت ادارة مدرسة عبد العزيز امون في دير الاسد قد تقدمت بالمشروع منذ العام الدراسي المنصرم ودرست بدقة متناهية المعايير التي بحسبها تم أختار الاطفال الذين سيشتركون في البرنامج وتمت المصادقة عليه وتفعيله. وقد رافق الطلاب الاستاذ حسين نعمة والاستاذ حسين ابو جمعة ومتطوعتان شابتان من المدرسة.




وتأمل ادارة المدرسة بواسطة البرنامج ان يستطيع المشاركون تخطي عقباتهم العاطفية التي تمنعهم من ممارسة طفولتهم بحريه ومن ثُمّ تنعكس على تحصيلهم التعليمي. الجدير ذكره ان البرنامج تم مُتابعته من قبل مستشارة المدرسه سناء عساف.

 

 

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