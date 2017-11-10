وفد فلسطيني رفيع المستوى يزور بلدية الناصرة

بلدية الناصرة:

الوفد ضمّ مجموعة كبيرة من الاساتذة الذين يعملون في جامعة القدس المفتوحة والتي تضم حوالي 60 الف طالب يتعلمون بها

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن بلدية الناصرة جاء فيه ما يلي: "استضاف رئيس بلدية الناصرة امس الخميس 9.11.2017 وفداً فلسطينياً رفيع المستوى يشارك في مهرجان ومؤتمر التراث الفلسطيني الذي عقد في مدينة جنين وتفرع منه حفلاً فنياً في موضوع التراث اقيم في مركز محمود درويش".



علي سلام في استقبال الوفد الفلسطيني

وتابع البيان: "الوفد ضمّ مجموعة كبيرة من الاساتذة الذين يعملون في جامعة القدس المفتوحة والتي تضم حوالي 60 الف طالب يتعلمون بها. هذه الزيارة جاءت لتؤكد اواصر الصداقة والمحبة ولحمة الدم بين ابناء الشعب الفلسطيني والهوية الواحدة ووضوح الانتماء لشعبنا العربي الفلسطيني وعن وحدة المصير وترفع حس التعاون في مجالات عديدة منها التراث الذي هو تراث واحد. رافق هذه المجموعة الزائرة في بلدها الناصرة الباحث من الناصرة مدير جمعية السباط الاستاذ خالد عوض وكذلك الباحث النصراوي المتخصص في البحوث التراثية والارشفة احمد مروات".

واختتم البيان: "رئيس بلدية الناصرة السيد علي سلام ونوابه وعدد من الموظفين استقبلوا الوفد الزائر وأعرب رئيس البلدية عن اعتزازه بهذه الزيارة واكد لهم انهم لا يمكن ان يكونوا ضيوفاً في المدينة وانما هم اصحابها ذلك اننا اخوة تجمعنا وحدة الدم والانتماء مؤكدا ان الناصرة كانت وما زالت وستبقى بيت كل فلسطيني وقدم للوفد الزائرة نبذه سريعة عن مدينة الناصرة وعن مشاريعه البلدية التطويرية والتعميرية التي يرجو من خلالها ان تفيد اهل الناصرة وتسد النقصان الناتج من عشرات السنين. وقدم بروفيسور حسن السلواوي عن جامعة القدس المفتوحة كلمة شاملة اكد فيها على وحدة الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة والاخوة في الداخل وعبر عن اعتزازه وسروره والوفد المرافق لزيارة الناصرة" إلى هنا نص البيان.

