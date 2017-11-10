صفد: إصابة 3 أشخاص بينهم شاب بحالة حرجة في حادث بين دراجة نارية وسيارة

الاسعاف:

عمل الطاقم الطبي على تقديم الاسعافات الاولية للمصابين وعددهم 3

أفاد الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أنّه: "استلم مركز نجمة داوود الحمراء في منطقة اليردين بلاغًا قرابة الساعة 14:36 حول حادث طرق بين دراجة نارية وسيارة على شارع حاييم فايتسمان في صفد، هذا وعمل الطاقم الطبي على تقديم الاسعافات الاولية للمصابين وعددهم 3، بينهم راكبا الدراجة أحدهما (18 عامًا) بجراح خطيرة مع إصابة في الأطراف وهو فاقد الوعي ومربوط بأجهزة التنفس الاصطناعي والآخر (18 عامًا) بجراح وصفت بالمتوسطة مع إصابات في الاطراف، والمصاب الثالث هو سائق السيارة ووصفت جراحه بالطفيفة" وفقًا للبيان.