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أخبار اخبار الكنيست وزيرة القضاء ضد وفد المشتركة في الاتحاد الأوروبي: طابور خامس

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وزيرة القضاء ضد وفد المشتركة: طابور خامس
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وزيرة القضاء ضد وفد المشتركة في الاتحاد الأوروبي: طابور خامس

النائب جبارين:
سنواصل عملنا الدولي رغم موجة التحريض العنصرية

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-11-10 16:25:19 A A

انضمت وزيرة القضاء، اييليت شاكيد، من حزب المستوطنين "البيت اليهودي، الى جوقة التحريض الاعلامية الاسرائيلية ضد بعثة لجنة العلاقات الدولية بالقائمة المشتركة الى الاتحاد الاوروبي، ووصفت هذه البعثة "بالطابور الخامس" وانها تقوم "بعملية (ارهابية) دبلوساسية" ضد الدولة.

 

فقد صرّحت شاكيد في حدث مع القناة السابعة الاسرائيلية حولة لقاءات المشتركة في الاتحاد الاوروبي انه "على العرب في اسرائيل وكنيست اسرائيل ان يلفظوا من بينهم الطابور الخامس الذي يحاول ان يهدم التعايش بين اليهود والعرب في اسرائيل، وان يقوم بعمليات (ارهابية) دبلوماسية في الدولة التي يزعمون انهم من مواطنيها".

وأضافت شاكيد "ان طريق اعضاء الكنيست للتأثير هي في الكنيست، وليس بواسطة الاساءة الى سمعة الدولة في اوروبا".

النائب د. يوسف جبارين، رئيس بعثة المشتركة الى الاتحاد الاوروبي، قال في حديث لموقع العرب انه "من حقنا بل من واجبنا طرح قضايا التمييز ضد اهلنا اما الهيئات الدولية وسنواصل جهودنا رغم موجة التحريض التي تدل برأيي على عنجهية الحكومة والضغط الذي نمارسه عليها من خلال عملنا الدولي".

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