طيروا معنا إلى نيوزيلاندا..

سيأخذكم موقع العرب اليوم معه في نزهة قصيرة إلى مدينة نيوزيلاندا الساحرة لتتعرفوا عليها عن كثب، نيوزيلندا هي دولة تقع في الجزء الجنوبي الغربي من المحيط الهادي، وهي تتكون من اتحاد ظهر في سنة 1907م، ويضم تسع ولايات تشمل جزيرتين كبيرتين إحداهما في شمال الأخرى، وعددا من الجزر الصغيرة الأخرى. وتبلغ مساحة نيوزيلندا 269،000 كيلومتر وسكانها في تقديرات سنة 1988 م 3.340.000 ، وعاصمة الإتحاد ويلينغتون ويقدر عدد سكانها في نفس العام 4.000 نسمة وأكبر مدنها أوكلاند وسكانها في نفس العام 9,000 نسمة.



نيوزيلاندا

توجد نيوزيلندا في الطرف الجنوبي الغربي من المحيط الهندي، وفي الجنوب الشرقي من استراليا، فهي من أتباع نصف الأرض الجنوبي مثلها في ذلك مثل استراليا. كتشفت جزر نيوزيلندا في فترة معاصرة لإتشاف استراليا، فإكتشفها ابيل تسمان الهولندي في رحلته سنة 1641 م، ثم أكد هذا الكشف جيمس كوك البريطاني بعد ذلك بقرن، ثم زحف إليها الإستعمار البرياني، وعندما وصلها البريطانيون كان سكان هذه الجزر من البولينيريين، وينحدر منهم الماوري سكان جنوبي شرقي آسيا.