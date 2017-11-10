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شباب وصبايا جمالك سيدتي كيف تقشرين شفاهك المتشققة والجافة في هذا الطقس؟

شباب وصبايا

كيف تقشرين شفاهك المتشققة والجافة؟
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كيف تقشرين شفاهك المتشققة والجافة في هذا الطقس؟

يعد السكر مقشرا طبيعيًّا رائعا لتنعيم الشفايف ومنحها مظهرًا صحيًّا لامعًا

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: ThinkStock)
نشر: 2017-11-11 08:14:07 A A

هناك عدة أسباب لتشقق الشفاه وجفاه، منها عادات تقوم بها الفتاة لا تنتبه إلى أنّها تسبب بهذا الامر، لذلك سنقدّم لك عزيزتي الشابة أسباب تشقق وجفاف الشفتين وطريقة السكر للتقشير.. تابعي مع العرب.كوم!


صورة توضيحيّة

أسباب تشقق الشفاه وجفافها
– لعق الشفتين باستمرار.
– التنفس عن طريق الفم.
– بعض أنواع من معاجين الأسنان.
– الإفراط في فيتامين E.
– التغيرات الجوية القاسية من برودة أو ارتفاع في درجات الحرارة.
– التعرض لأشعة الشمس.
– بعض أنواع من مستحضرات التجميل.
– التدخين.

السكر لتقشير الشفايف:

يعد السكر مقشرا طبيعيًّا رائعا لتنعيم الشفايف ومنحها مظهرًا صحيًّا لامعًا، وذلك بخلط القليل من السكر مع نقاط من عصير الليمون وفرك الشفايف بطريقة رقيقة مما يعمل على تنعيمها وتفتيح لونها لتبدو بلون وردي طبيعي. 

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