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أخبار عربية وعالمية جنبلاط: بعد اسبوع من اقامة جبرية او طوعية حان وقت عودة الحريري

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جنبلاط: حان وقت عودة الحريري
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جنبلاط: بعد اسبوع من اقامة جبرية او طوعية حان وقت عودة الحريري

كشفت مصادر لبنانية مطلعة للميادين أن لبنان سيعلن مطلبه الواضح باستعادة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري الأسبوع المقبل من السعودية بحال لم يعد إلى لبنان، بعد استكمال الرئيس اللبناني ميشال عون مشاوراته مع السفراء

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-11-10 14:45:52 A A

اعتبر السياسي اللبناني البارز وليد جنبلاط اليوم الجمعة، أن الوقت قد حان لعودة سعد الحريري، الذي استقال من منصبه رئيسا لوزراء لبنان قبل أسبوع أثناء وجوده في السعودية. وأضاف جنبلاط في تغريدة على تويتر "بعد اسبوع من اقامة جبرية كانت او طوعية أن الاوان لعودة الشيخ سعد والاتفاق معه على استكمال مسيرة البناء والاستقرار... وبالمناسبة لا بديل عنه".

رويترز

وكانت قد كشفت مصادر لبنانية مطلعة للميادين أن لبنان سيعلن مطلبه الواضح باستعادة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري الأسبوع المقبل من السعودية بحال لم يعد إلى لبنان، بعد استكمال الرئيس اللبناني ميشال عون مشاوراته مع السفراء.
وأشارت مصادر الميادين إلى أن السلطات اللبنانية طلبت وساطة فرنسا لكشف مصير الحريري.
وكان مسؤول لبناني كبير قد تحدث لوكالة "رويترز" قائلاً إن "السلطات اللبنانية تعتقد أن رئيس الوزراء سعد الحريري محتجز في السعودية".
وأعلن وزير الخارجية الفرنسية جان ايف لودريان الجمعة ان معلوماته تشير الى أن رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري الموجود حاليا في السعودية، "حر في تنقلاته".

وفيما يلي الصورة التي ارفقها جنبلاط في تغريدته على تويتر...


 

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