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أخبار عربية وعالمية تتويج ملكة جمال فنزويلا: جمال ساحر

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تتويج ملكة جمال فنزويلا: جمال ساحر
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تتويج ملكة جمال فنزويلا: جمال ساحر

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موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-11-10 13:04:49 A A

فازت الشابة ستيفاني غوتيريز بلقب ملكة جمال فنزويلا للعام 2017 في حفل ساهر، حيث قدّمت ملكة جمالة فنزويلا للعام 2016 التاج للملكة الجديدة بأجواء رائعة.


ملكة جمال فنزويلا 2017 بعد إعلان النتائج

وتميّزت ملكة الجمال الجديدة بعقويتها وجمالها الطبيعي الساحر وشعرها الطويل، حيث أشارت لجنة التحكيم أنّها استحق اللقب عن جدارة.

 

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