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تكنولوجيا شبكات اجتماعية جوجل تحتفل بميلاد الصبوحة الـ90

تكنولوجيا

جوجل تحتفل بميلاد الصبوحة الـ90
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جوجل تحتفل بميلاد الصبوحة الـ90

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-11-10 13:05:32 A A

بصورة ملفتة تحتفل شركة جوجل بذكرى مولد الفنانة اللبنانية صباح، واسمها الحقيقي جانيت جرجس فغالي، والتي رحلت عن عالمنا في السادس من تشرين الثاني عام 2014.


صورة صباح على صفحة البداية في جوجل

ولدت الفنانة صباح في العاشر من تشرين الثاني عام 1927، بدأت مشوارها الفني في صغرها في لبنان، واستطاعت أن تتميز في لبنان، حتى استطاعت لفت انتباه المنتجة السينمائية اللبنانية الأصل آسيا داغر، والتي كانت تعمل في القاهرة، فتعاقدت معها على ثلاثة أفلام دفعة واحد، وكان الاتفاق بأن تتقاضى 150 جنيهًا مصريًا عن الفيلم الأول،" القلب له واحد" وكان عمرها وقتها حوالي 18 عام، ويرتفع السعر تدريجياً.  

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