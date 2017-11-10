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الناصرة والقضاء طلاب العلوم والتكنولوجيا الناصرة برحلة تحدي
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طلاب العلوم والتكنولوجيا الناصرة برحلة ضمن مشروع التحديات

رافق الطلاب نائب مدير المدرسة المربي اشرف شريف ومركز التربية الاسلامية الشيخ ايهاب الشيخ خليل

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-11-10 11:01:11 A A

وصل الى موقع العرب بيان من مدرسة العلوم والتكنولوجيا في الناصرة، جاء فيه: "ضمن البرامج اللامنهجية المتعددة التي تقوم بها مدرسة العلوم والتكنولوجيا في الناصرة شاركت مجموعة طلابية من صفوف العواشر يوم أمس الخميس في مشروع تحديات الذي اقيم في منطقة تشيرشل في الناصرة والذي تشرف عليه المرشدة ميسان جبعي من قبل بلدية الناصرة، وقد شمل البرنامج على عدة محطات تحمل طابع التحدي والمشاركة الفعالة بين اعضاء المجموعة منها: تسلق سلم، الشبكة العنكبوتية، أوميغا، المشي على العصي وغيرها. وقد هدفت الفعالية الى خلق روح التعاون والتفكير الجماعي والتقريب بين الطلاب، بالإضافة الى العمل الشخصي على موضوع التغلب على الخوف ومواجهة الصعاب في الحالات المختلفة. وقد نالت هذه الفعاليات استحسان الطلاب المشاركين".


خلال اليوم - تصوير: المربي خالد شدافنة


واضاف البيان: "وقد رافق الطلاب نائب مدير المدرسة المربي اشرف شريف ومركز التربية الاسلامية الشيخ ايهاب الشيخ خليل حيث قالا: كان برنامجا ناجحا واحتوى على عدة فعاليات شيقة وهادفة. من جهتها المرشدة ميسان جبعي شكرت الطلاب المشاركين لما بدر منهم من حسن التعاون والتجاوب.
وفي حديث مع مدير المدرسة المربي حنا ابو العسل قال: إن مثل هذه البرامج تثري الطلاب بالمهارات وتعلمهم الجرأة والاقدام والشجاعة".

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