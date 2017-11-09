القدس والقضاء الشرطة تحقق مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو
الشرطة تحقق مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لساعات طويلة
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عممت المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري بيانًا على وسائل الاعلام جاء فيه:"نهار اليوم الخميس في القدس قامت الشرطة من خلال هيئة التحقيقات القطرية - لاهف 433 بالتحقيق مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وذلك في مقر سكنه بالمدينة هناك في اطار ملف تحقيقات تجريها الشرطة وبحيث امتد التحقيقات على مدار ساعات طوال".
رويترز
وتابعت الشرطة:"هذا وبطبيعة الحال لا نوايا من عندنا بالخوض في اي تفاصيل من التحقيقات الجارية وكل نشر اخر يتعدى ما اسلفته , ما هو الا اجتهاد من اعلاميين ومسؤوليته تقع على عاتق الناشر لا غيره".
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