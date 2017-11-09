اغلاق
اغلاق
أخبار محاكم وجنائيات الشرطة تحقق مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لساعات طويلة

أخبار

القدس والقضاء الشرطة تحقق مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

الشرطة تحقق مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لساعات طويلة

 

اقرأ تنجح.. معرض الكتاب لتشجيع القراءة.. أي بلدة أنتم؟ اضغطوا هنا القراءة تساعد في اكتساب مهارات اللغة.. توسع الآفاق.. اليكم اسماء البلدات حيث.. اضغطوا هنا
موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-11-09 21:34:27 A A

عممت المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري بيانًا على وسائل الاعلام جاء فيه:"نهار اليوم الخميس في القدس قامت الشرطة من خلال هيئة التحقيقات القطرية - لاهف 433 بالتحقيق مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وذلك في مقر سكنه بالمدينة هناك في اطار ملف تحقيقات تجريها الشرطة وبحيث امتد التحقيقات على مدار ساعات طوال".


رويترز

وتابعت الشرطة:"هذا وبطبيعة الحال لا نوايا من عندنا بالخوض في اي تفاصيل من التحقيقات الجارية وكل نشر اخر يتعدى ما اسلفته , ما هو الا اجتهاد من اعلاميين ومسؤوليته تقع على عاتق الناشر لا غيره".

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 مباريات الجولة السادسة ضمن مسابقة كأس الدولة | [2 قراءة]
2 القاضي جبران والإنجاز التاريخي/ سليم سلامة | [2 قراءة]
3 اصابة شابين بجراح متوسطة في حادث في العرامشة | [2 قراءة]
4 اتهام شاب من عرعرة بحيازة السلاح والمخدرات | [2 قراءة]
5 أنباء عن اعتقالات جديدة في إطار الحملة على الفساد بالسعودية | [1 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 تاهوا في الظلام/ بقلم: اسماء طنوس | [0 مشاركة]
2 الطقس: فرصة مهيأة لسقوط امطار خفيفة | [0 مشاركة]
3 مباريات اليوم الجمعة في جميع درجات الدوري الاسرائيلي | [0 مشاركة]
4 القائمة المشتركة بين ابتسامتين: د.حاتم خوري | [0 مشاركة]
5 نجاح باهر ومميز ليوم النقب في الكنيست | [0 مشاركة]
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2017
ابراج 2017
alarabalarab