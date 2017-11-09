الشرطة تحقق مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لساعات طويلة

عممت المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري بيانًا على وسائل الاعلام جاء فيه:"نهار اليوم الخميس في القدس قامت الشرطة من خلال هيئة التحقيقات القطرية - لاهف 433 بالتحقيق مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وذلك في مقر سكنه بالمدينة هناك في اطار ملف تحقيقات تجريها الشرطة وبحيث امتد التحقيقات على مدار ساعات طوال".





رويترز



وتابعت الشرطة:"هذا وبطبيعة الحال لا نوايا من عندنا بالخوض في اي تفاصيل من التحقيقات الجارية وكل نشر اخر يتعدى ما اسلفته , ما هو الا اجتهاد من اعلاميين ومسؤوليته تقع على عاتق الناشر لا غيره".