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أخبار عربية وعالمية التصعيد مستمر: المملكة العربية السعودية تطلب من رعاياها مغادرة لبنان فورًا

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السعودية تطلب من رعاياها مغادرة لبنان فورًا
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التصعيد مستمر: المملكة العربية السعودية تطلب من رعاياها مغادرة لبنان فورًا

نشرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، بيانًا صادرًا عن الخارجية السعودية، نصحت من خلاله "المواطنين بعدم السفر إلى لبنان من أي وجهة دولية"

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موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-11-09 16:55:56 A A

طلبت المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، من رعاياها مغادرة لبنان فورًا. وأوضح مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية أنه بالنظر إلى الأوضاع في الجمهورية اللبنانية فإن المملكة تطلب من رعاياها الزائرين والمقيمين في لبنان مغادرتها في أقرب فرصة ممكنة.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، بيانًا صادرًا عن الخارجية السعودية، نصحت من خلاله "المواطنين بعدم السفر إلى لبنان من أي وجهة دولية". 

يذكر أنّ السعودية كانت قد اعلنت في وقت سابق أنّها "تعتبر أنّ لبنان أعلن الحرب عليها؛ بسبب هجمات ضد المملكة من جماعة حزب الله اللبناني". وقال وزير الدولة لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان بحسب ما نقلته رويترز عن تلفزيون "العربية"، مساء الإثنين، إنه "تمّ إبلاغ سعد الحريري، الذي أعلن استقالته من رئاسة الحكومة اللبنانية يوم السبت، أن أعمال العدوان التي يقوم بها حزب الله تعتبر "إعلان حرب على المملكة العربية السعودية من قِبل لبنان ومن قِبل حزب الشيطان اللبناني"، على حدّ تعبيره.

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