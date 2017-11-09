السفيرة الكندية ووفد كندي يزرون المجلس المحلي الشبلي أم الغنم

مجلس الشبلي أم الغنم في البيان:

رئيس المجلس نعيم شبلي، نائبه زيدان سلفيتي، رئيس المجلس السابق علي شبلي وعدد من المسؤولين من المجلس والمنطقة استقبلوا الوفد الكندي

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن مجلس الشبلي أم الغنم جاء فيه ما يلي: "استقبلت إدارة المجلس المحلي شبلي أم الغنم هذا الأسبوع السفيرة الكندية في البلاد دفورا ليونس وترافقها بعثة خاصة من مدينة فانكوفر الكندية".



خلال الزيارة



وأضاف البيان: "رئيس المجلس نعيم شبلي، نائبه زيدان سلفيتي، رئيس المجلس السابق علي شبلي وعدد من المسؤولين من المجلس والمنطقة استقبلوا الوفد الكندي ودار الحديث حول إمكانية تبادل ثقافات بين البلدين بالإضافة إلى التخطيط لمشاريع مشتركة تعود بالفائدة لصالح المواطنين من الطرفين وتقديم مساعدات من منظمات كندية لتطوير الشبلي أم الغنم".

واختتم البيان: "نعيم شبلي، رئيس المجلس قال بدوره: مثل هذه اللقاءات والعمل المشترك مع البلدات من الدول الأخرى يهمنا كثيرًا، فنحن في مجلس محلي الشبلي أم الغنم نعمل طوال الوقت لتطوير قريتنا ، وكل فرصة يجب أن نستغلها بالشكل الصحيح، وتبادل ثقافات مع مدينة كندية أمر مهم بالنسبة لنا، بالإضافة لإمكانية تقديم المساعدات لمجلسنا لتطوير المشاريع، الزيارة كانت إيجابية والسفيرة أبدت مودة ونية لاستمرار التعاون" إلى هنا نصّ البيان.

