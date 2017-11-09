اغلاق
اغلاق
السلطات المحلية اخبار المجالس السفيرة الكندية ووفد كندي يزرون المجلس المحلي الشبلي أم الغنم

السلطات المحلية

قرى المرج السفيرة الكندية ووفد كندي يزرون الشبلي أم الغنم
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

السفيرة الكندية ووفد كندي يزرون المجلس المحلي الشبلي أم الغنم

مجلس الشبلي أم الغنم في البيان:

رئيس المجلس نعيم شبلي، نائبه زيدان سلفيتي، رئيس المجلس السابق علي شبلي وعدد من المسؤولين من المجلس والمنطقة استقبلوا الوفد الكندي 

اقرأ تنجح.. معرض الكتاب لتشجيع القراءة.. أي بلدة أنتم؟ اضغطوا هنا القراءة تساعد في اكتساب مهارات اللغة.. توسع الآفاق.. اليكم اسماء البلدات حيث.. اضغطوا هنا
موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-11-09 16:28:37 A A

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن مجلس الشبلي أم الغنم جاء فيه ما يلي: "استقبلت إدارة المجلس المحلي شبلي أم الغنم هذا الأسبوع السفيرة الكندية في البلاد دفورا ليونس وترافقها بعثة خاصة من مدينة فانكوفر الكندية".


خلال الزيارة

وأضاف البيان: "رئيس المجلس نعيم شبلي، نائبه زيدان سلفيتي، رئيس المجلس السابق علي شبلي وعدد من المسؤولين من المجلس والمنطقة استقبلوا الوفد الكندي ودار الحديث حول إمكانية تبادل ثقافات بين البلدين بالإضافة إلى التخطيط لمشاريع مشتركة تعود بالفائدة لصالح المواطنين من الطرفين وتقديم مساعدات من منظمات كندية لتطوير الشبلي أم الغنم".

واختتم البيان: "نعيم شبلي، رئيس المجلس قال بدوره: مثل هذه اللقاءات والعمل المشترك مع البلدات من الدول الأخرى يهمنا كثيرًا، فنحن في مجلس محلي الشبلي أم الغنم نعمل طوال الوقت لتطوير قريتنا ، وكل فرصة يجب أن نستغلها بالشكل الصحيح، وتبادل ثقافات مع مدينة كندية أمر مهم بالنسبة لنا، بالإضافة لإمكانية تقديم المساعدات لمجلسنا لتطوير المشاريع، الزيارة كانت إيجابية والسفيرة أبدت مودة ونية لاستمرار التعاون" إلى هنا نصّ البيان.
 

 

 

 

 

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 الطالب ايال عامر من البقيعة يشارك في مناظرة عالمية | [3 قراءة]
2 تعرفوا الى حسان طوافرة ضمن قائمة الـ 40 شابًا الأفضل | [2 قراءة]
3 الشرطة: اعتقال مشتبه (20 عامًا) من عرعرة بالسرقة | [2 قراءة]
4 اكسال: الرازي الشاملة تنظّم دورات طوارئ | [2 قراءة]
5 وفد المشتركة يطرح قضايا الجماهير العربية | [2 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 تاهوا في الظلام/ بقلم: اسماء طنوس | [0 مشاركة]
2 الطقس: فرصة مهيأة لسقوط امطار خفيفة | [0 مشاركة]
3 توقعات برج الحمل لشهر تشرين الثاني | [0 مشاركة]
4 توقعات برج الثور لشهر تشرين الثاني/ نوفمبر | [0 مشاركة]
5 توقعات برج الجوزاء لشهر تشرين الثاني/ نوفمبر | [0 مشاركة]
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2017
ابراج 2017
alarabalarab