عنبتاوي: المعارضة تفقد البوصلة وتمنع تحويل معاشات المعلمين..كركبي:انجازاتك وهمية

امين عنبتاوي رئيس بلدية شفاعمرو:

المعارضة تنتهج منذ اكثر من سنة نهجا ينم عن عدم المسؤولية وعن دوافع سياسية دون الأخذ بعين الاعتبار مصلحة المعلمين ورغبتهم



زهير كركبي - رئيس قائمة الجبهة في المجلس البلدي (المعارضة) :



رئيس بلدية شفاعمرو هو من فقد البوصلة وهو الوحيد صاحب حق التوقيع على تحرير الأموال لدفع الرواتب للموظفين



وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن بلدية شفاعمرو جاء فيه ما يلي: "أظهرت جلسة المجلس البلدي يوم امس في دار بلدية شفاعمرو، فقدان أعضاء المعارضة اي موضوعية فيما يتعلق بالمدرسة التكنولوجية عامة ومعاشات المعلمين تحديدا بشكل منقطع النظير، حيث رفضت وعارضت كلياً اقتراح المعلمين أنفسهم والذي تبنته ادارة البلدية ورئيس البلدية".



أمين عنبتاوي



وأضاف البيان: "هذا وتنتهج المعارضة منذ اكثر من سنة نهجا ينم عن عدم المسؤولية وعن دوافع سياسية لا غير، دون الأخذ بعين الاعتبار مصلحة المعلمين ورغبتهم، وبالتالي ترفض المصادقة على اقتراح المعلمين لحل مشكلة المعاشات. قرار المعارضة بهذا الشأن، ما هو الا استمرار لنهجهم في عرقلة العمل البلدي عامة وقضية المدرسة التكنولوجية تحديدا، وهذه ليست المرة الاولى، وعلى ما يبدو ليست الاخيرة، التي تقوم بها المعارضة بعرقلة التقدم في قضايا تصب في مصلحة البلد والمواطن الشفاعمري، هذا وتقوم البلدية وادارتها بالعمل جاهداً من اجل الحد من هذه التصرفات غير المسؤولة، التي لا تهدف الا الى عرقلة عمل البلدية حتى لو كان الثمن مصلحة البلد والنَّاس".



واختتم البيان: "نذكر ونشدد ان بلدية شفاعمرو تعمل بشكل متواصل من اجل دفع الرواتب، والعديد من الخطوات انجزت في هذا الصدد. لكن عملية استيعاب كم كبير من المعلمين تحتاج، كما حذرت ادارة البلدية سابقاً، للكثير من الوقت، اضافة الى ان البلدية تعمل وفق أنظمة وزارة الداخلية وتعليماتها بشأن دفع الرواتب، والتي لا يمكن تجاوزها، ولا يمكن دفع الرواتب دون مصادقة وزارة الداخلية. البلدية تبذل أقصى مجهود وضغط من اجل الإسراع في عملية دفع الرواتب للمعلمين" إلى هنا نصّ البيان.



زهير كركبي

رد المعارضة

وعقب رئيس كتلة الجبهة في بلدية شفاعمرو زهير كركبي حول الموضوع قائلًا: "رئيس بلدية شفاعمرو هو من فقد البوصلة وهو الوحيد صاحب حق التوقيع على تحرير الأموال واعطاء الاموال لمحاسب البلدية لدفع الرواتب للموظفين، وأي شيء آخر يقوله هو مغلوط ولا يمت للحقيقة بصلة" كما قال.

وتابع مؤكّدًا: "انجازات أمين عنبتاوي هي انجازات وهمية وغير صحيحة، والمعارضة دائما كانت مع مشاريع وأيدت ودعمت مشاريع تتعلق بتطوير المدينة ولكنّ رئيس البلدية يريد أن يتخذ القرار بشكل انفرادي وفي كثير من المرات لا يقوم بما يصب في صالح المدينة" كما قال.