النائب عودة رئيس المشتركة في رام الله: إنهاء الانقسام هو وفاء لدرب ياسر عرفات
النائب أيمن عودة - رئيس القائمة المشتركة:
في مسيرته الثورية حربًا وسلمًا لم ير عرفات إلا فلسطين
يا أبا عمَّار نأتيك مسلحين بالوحدة التي وضع شعبنا مداميكها الأساسية في هذه المرحلة. هذه هي طريقك. طريق تهميش كل التناقضات الثانوية في مواجهة التناقض الرئيسي
نحن الشعب الفلسطيني الذي بقينا في وطننا رغم النكبة. مارسوا علينا الحكم العسكري، ضربونا بمطرقة مجزرة كفر قاسم، حاولوا تذويبنا من خلال التدجين، فخرجنا بعد 69 سنة عربًا فلسطينيين 100/100. هناك معدن أقوى من التيتانيوم، هو المعدن الفلسطيني
وصل إلى موقع العرب بيان صادر عن المكتب البرلماني للنائب أيمن عودة، جاء فيه:"شارك النائب أيمن عودة، رئيس القائمة المشتركة، في المسيرة الجماهيرية التي دعت إليها حركة فتح، والقوى الوطنية، لإحياء الذكرى الـ13 لرحيل القائد ياسر عرفات في رام الله. إلى جانب محمود العلول، نائب رئيس حركة فتح وعضو اللجنة المركزية، وواصل ابو يوسف متحدثًا بإسم منظمة التحرير الفلسطينية والفصائل الفلسطينية.
عودة في رام الله
وقال عودة في كلته أمام ضريح عرفات:"قبل ثلاثة عشر عامًا وقفنا بالساحة هنا. وعندما رأينا الطائرتين انفجرت العيون بالدمع السائل مدرارا. عندما يتوفى رئيس فإما تكون الجنازة رسمية وإما شعبية. وعندما تكون شعبية فاعلموا صدق القائد وانغراسه بوجدان شعبه" وأضاف عودة:" في مسيرته الثورية حربًا وسلمًا لم ير عرفات إلا فلسطين. وقبل أسبوع زرت متحفه مع أوري أڤنيري وعنات سراغوستي. قال لي أڤنيري بأنه لحق أبا عمار إلى السفينة الخارجة من بيروت. وسأله: لوين يا ابو عمار. فأجاب ببديهية مطلقة: إلى فلسطين".
وأكّد عودة:"في أوسلو أرادوا وأردتٓ، خططوا وخططتٓ، مكرروا ومكرت. أرادوا غزة وأريحًا أخيرًا وأردت غزة وأريحًا أولا. أرادوا الدولة المؤقتة وأردت المستقلة الدائمة، وعندما وصلت رام الله على اعتاب القدس، قلت دولة فلسطينية عاصمتها القدس وحق اللاجئين، فوصلتم، أنت وهم، إلى التناقض الأكبر.
لأنني أسمعهم، فهم يقولون: خسارتنا الأكبر كانت بين الأعوام 1993 و2000 أسمعهم يقولون: جرى التأسيس للدولة الفلسطينية، أسمعهم يقولون: أعادوا 700 ألف لاجئ للوطن! خططوا وخططت، نووا ونويت، مكروا ومكرت".
وتابع عودة:"يا أبا عمَّار. نأتيك مسلحين بالوحدة التي وضع شعبنا مداميكها الأساسية في هذه المرحلة. هذه هي طريقك. طريق تهميش كل التناقضات الثانوية في مواجهة التناقض الرئيسي. وبعد غد ستكون ذكراك بمهرجان مركزي في غزة العزة".
وقال عودة:"هنالك معدن بالكيمياء أسمه التيتانيوم وهو مقاوم للتأكسد، للانصهار للذوبان لتغيير شكله. نحن الشعب الفلسطيني الذي بقينا في وطننا رغم النكبة. مارسوا علينا الحكم العسكري، ضربونا بمطرقة مجزرة كفر قاسم، حاولوا تذويبنا من خلال التدجين، فخرجنا بعد 69 سنة عربًا فلسطينيين 100/100. هناك معدن أقوى من التيتانيوم، هو المعدن الفلسطيني".
وانهى النائب عودة:"من هذا الانتماء الراسخ، أقول لكم بأننا عشرون بالمئة من المواطنين في إسرائيل، لا نريد أن نعزل هذا الوزن. نريد أن نضعه كاملا في المعركة السياسية داخل إسرائيل كي يكون حلالا زلالا لصالح إنهاء الاحتلال. حتى تقوم الدولة الفلسطينية عاصمتها القدس، كما أراد أبو عمار"، كما قال عودة.