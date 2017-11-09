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النائب عودة رئيس المشتركة في رام الله: إنهاء الانقسام هو وفاء لدرب ياسر عرفات

النائب أيمن عودة - رئيس القائمة المشتركة:

في مسيرته الثورية حربًا وسلمًا لم ير عرفات إلا فلسطين

يا أبا عمَّار نأتيك مسلحين بالوحدة التي وضع شعبنا مداميكها الأساسية في هذه المرحلة. هذه هي طريقك. طريق تهميش كل التناقضات الثانوية في مواجهة التناقض الرئيسي

نحن الشعب الفلسطيني الذي بقينا في وطننا رغم النكبة. مارسوا علينا الحكم العسكري، ضربونا بمطرقة مجزرة كفر قاسم، حاولوا تذويبنا من خلال التدجين، فخرجنا بعد 69 سنة عربًا فلسطينيين 100/100. هناك معدن أقوى من التيتانيوم، هو المعدن الفلسطيني

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موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة

نشر: 2017-11-09 15:42:51 A نشر: 2017-11-09 15:42:51 A