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جامعات / مدارس

الناصرة والقضاء اكسال: جولة مدرسية في أحضان الطبيعة
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اكسال: جولة مدرسية في أحضان الطبيعة للابتدائية ج

الابتدائية ج في البيان: 

هدفت الجولة الى تعزيز التكتل الطلابي داخل المدرسة بشكل عام، وداخل الصفوف بشكل خاص

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-11-09 16:04:31 A A

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن المدرسة الابتدائية ج في اكسال جاء فيه ما يلي: "بأجواء رائعة قامت المدرسة الابتدائية ج في اكسال اليوم الخميس الموافق 09.11.2017 بالخروج الى جولة مدرسية في أحضان الطبيعة الخلابة والتي تتميز بجوها الرائع وطبيعتها الساحرة، وقد تخللت الجولة العديد من الفعاليات المنهجية واللا منهجية كالتعرف على انواع الاشجار والنباتات والمنطقة الجغرافية وتضاريسها".


خلال الجولة

وأضاف البيان: "ورافق الجولة العديد من النشاطات والفعاليات في المحطات الرياضية باشراف المعلمين والمعلمين ومدير المدرسة الاستاذ عزمي يحيى. وقد هدفت الجولة الى تعزيز التكتل الطلابي داخل المدرسة بشكل عام، وداخل الصفوف بشكل خاص، والتقرب اكثر بين المعلمين وطلابهم، وذلك من منطلق بأن العلاقات الانسانية والنظام والاحترام المتبادل اساس كل نجاح. وقد عبر الطلاب عن فرحهم الشديد خلال الجولة وعن مدى حبهم لمعلميهم ومدرستهم".

واختتم البيان: "طاقم المعلمين والمعلمات اعربوا عن سعادتهم لنجاح الجولة المدرسية مقدمين كل الشكر والتقدير لكل من ساهم في الإعداد والاشراف على الفعاليات وانجاحها، رئيس لجنة العمل في المدرسة المربي فهيم يوسف دراوشة شكر الطلاب على مشاركتهم الفعالة مشيرا الى ان مثل هذه الفعاليات انما تساهم في تطوير وصقل شخصية الطالب، ودعى الجميع الى الاستمرار في تنظيم مثل هذه الفعاليات والنشاطات والتي من شأنها ان تعود على الطلاب بالفائدة" إلى هنا نصّ البيان. 

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