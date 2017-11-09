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أخبار محليات الناصرة: اندلاع النيران بمنطقة جبل القفزة دون اصابات

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الناصرة والقضاء الناصرة: اندلاع النيران بمنطقة جبل القفزة
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الناصرة: اندلاع النيران بمنطقة جبل القفزة دون اصابات

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-11-09 13:59:45 A A

اندلعت النيران بعد ظهر اليوم الخميس في منطقة جبل القفزة في مدينة الناصرة، وعملت طواقم الاطفاء على اخماد النيران ومنع انتشارها. ولم يسفر الامر عن اصابات تذكر. 


من الحريق

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