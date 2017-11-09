الناصرة والقضاء الناصرة: اندلاع النيران بمنطقة جبل القفزة
الناصرة: اندلاع النيران بمنطقة جبل القفزة دون اصابات
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اندلعت النيران بعد ظهر اليوم الخميس في منطقة جبل القفزة في مدينة الناصرة، وعملت طواقم الاطفاء على اخماد النيران ومنع انتشارها. ولم يسفر الامر عن اصابات تذكر.
من الحريق
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