الناصرة: اندلاع النيران بمنطقة جبل القفزة دون اصابات

اندلعت النيران بعد ظهر اليوم الخميس في منطقة جبل القفزة في مدينة الناصرة، وعملت طواقم الاطفاء على اخماد النيران ومنع انتشارها. ولم يسفر الامر عن اصابات تذكر.



من الحريق