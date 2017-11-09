أسبوع الحذر والوقاية على الطرق في مدرسة الاندلس الإعدادية باقة الغربية

أقيمت زوايا صفية خاصة عن الموضوع وتحدث المربون كل في صفه عن أهمية الحذر والإجراءات اللازمة

عمّمت مدرسة الاندلس الإعدادية باقة الغربية بيانًا، جاء فيه:"أجريت في مدرسة الأندلس الإعدادية في باقة الغربية فعاليات متنوعة ضمن " أسبوع الحذر والوقاية على الطرق" وبمشاركة قسم الأمان على الطرق في البلدية والشرطة الجماهيرية. وقد أقيمت زوايا صفية خاصة عن الموضوع وتحدث المربون كل في صفه عن أهمية الحذر والإجراءات اللازمة".





خلال الفعاليات



وزاد البيان:"هذا وافتتح اليوم بمعلومات من قبل الطالبتين فرات مصاروة وجمانة مواسي خلال الاصطفاف الصباحي. ومرر رجال شرطة البلدية ممثلة بناصر شلبي وعقبة بيادسه ومدير الشرطة البلدية محاضرات قيمة عن الحذر على الطرق ومخاطر الاستخدام غير السليم للدراجة الكهربائية، وجودة البيئة وأهمية المحافظة على ممتلكات المدرسة والممتلكات العامة. وأجاب المحاضرون عن أسئلة الطلاب واستفساراتهم".



وأضاف البيان:"وفي السياق نفسه استضافت المدرسة الاستاذين عبد الله غرة، ونمر قعدان اللذين أتحفا الطلاب بأحاديثهم الماتعة وأسلوبهم المشوق. وشارك أعضاء مجلس الطلاب بوقفة توعوية عند دوار السلام وزعوا على السائقين خلالها منشورات، لاصقات وهدايا.

وقد شكرت مديرة المدرسة المربية سامية عراقي القائمين على هذه الفعاليات، مركز موضوع الحذر في المدرسة الأستاذ رأفت شرقية ومركز التربية الاجتماعية الاستاذ محمود مواسي، والمعلمة عميت التي فعّلت محطات التوعية المرورية والتي من شأنها زيادة منسوب الوعي المروري وتذويت مفهوم الحذر لدى طلابنا، خاصة وشوارع البلاد تشهد يوميًا حوادث دامية، وذكرت أن المدرسة ستواصل نشاطاتها المتنوعة في هذا المجال"، إلى هنا البيان.