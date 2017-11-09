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اولاد الام والطفل 9 فوائد لشاي البابونج للرضع

اولاد

9 فوائد لشاي البابونج للرضع
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9 فوائد لشاي البابونج للرضع

البابونج مُهدّئ للأعصاب، ويزيل التشنّجات التي تحدث للجسم

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: thinstock)
نشر: 2017-11-10 13:37:23 A A

شاي البابونج هو عبارة عن مُستخلص زهر البابونج فقط، ويتمّ تنقيتها من السيقان والأوراق، ويتمّ شراؤها على شكل مغلفات صغيرة أو علب بأوزان مختلفة من الصيدليات أو محلات العطارة المعتمدة والموثوقة بجودة منتجاتها، حيث إنّه يمكن أن نجد خليطاً من الزهر والسيقان وبعض الشوائب معاً وتكمُن الفائدة بالزهر فقط.

فوائد شاي البابونج للرضع:

1- معالج للمغص عند الأطفال الرضع، إصابة حديثي الولادة بحالة المغص من الأمور الطبيعيّة ولا يعتبر مرضاً، ولكن ينتج المغص من التغيُّر الذي يطرأ على طعامه وعمن كيفيّة الرضاعة، ويحدث بالأغلب من ابتلاع الهواء أثناء الرضاعة.

2- مُهدّئ للأعصاب، ويزيل التشنّجات التي تحدث للجسم.

3- التخفيف من القيء لدى الرضع. النوم الهانئ والمريح للطفل.

4- معالج جيد لجميع أمراض الصدر، مثل الكحة وضيق النفس، والتهابات المجرى التنفسيّة، والقصبات الهوائيّة.

5- طارد فعال للبلغم. مُليّن للأمعاء، وطارد للغازات. معالج لالتهابات الحنجرة والحلق.

6- التخلّص من مشاكل الجيوب الأنفية.

7- مطهّر ومعقم للجروح. خافض للحرارة. التخلّص من قروح الفم البيضاء التي تظهر على فترات في العام الأول من عمر الطفل.

8- تنقية العين من القي والإفرازات التي تخرج من عين الطفل في الأسابيع الأولى من الولادة.

9- التخفيف من حدّة الصفار.

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