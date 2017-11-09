دراسة أمريكية: زواج الرجل من إمراة تكبره سنًا تضمن له متعة أكبر

يحب الكثير من الرجال التواصل مع المرأة فكرياً وثقافياً، ولا يميلون إلى المرأة التي لا تناقشه في شيء خارج نطاق الواجب الأسري والعائلي فقط، وتعد المرأة الأكبر سنّاً صاحبة خبرة أكبر في الحياة

أظهرت دراسة أمريكية حديثة دراسة أجراها دايفيد باس، اختصاصي علم النفس بجامعة تكساس الأميركية، أنّ زواج الرجل من إمراة تكبره سنًا تضمن له متعة أكبر. وقد أجريت الدراسة على 827 سيدة قُسمن لـ3 مجموعات على أساس الفئات العمرية: مجموعة للفئة العمرية من 18 إلى 26 عاماً، ومجموعة للفئة العمرية من 27 إلى 45 عاماً، ومجموعة "إنقطاع الطمث" للنساء فوق الـ46 عاماً.



صورة توضيحية

سُئلت السيدات مجموعة من الأسئلة عن أفكارهن الجنسية وتواترها، واستعدادهن لخوض علاقات جنسية، وأشارت النتائج إلى أن النساء في مجموعة الفئة العمرية من 27 إلى 45 عاماً يفكرن أكثر في الأنشطة الجنسية، وتتردد في عقولهن الخيالات الجنسية بكثافة أكبر من المجموعات الأخرى، وعلاقاتهن الجنسية متواترة أكثر من الفئة الأصغر، ولديهن ميل إلى إقامة علاقات جنسية مع أشخاص جدد لم يمر على معرفتهن بهم وقتاً طويلاً.

الكوغر أو أسد الجبال، هو حيوان من فصيلة القطط البرية، واشتُهر بأنه يأكل الأخضر واليابس، ويشار به إلى النساء اللاتي يرتبطن برجال يصغرهن سناً، ووجدت دراسة منشورة في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن النساء الكوغر يكنّ أكثر دراية ووعياً بما يردن تحديداً، وغالباً يمتلكن المال ولديهن وظائف إدارية مرموقة، ويبادرن غالباً بالتعرف على الرجال، عكس الشائع أن الرجل يجب أن يبادر للتعرف على المرأة.

العامل المادي

كثيراً ما يتبادر إلى أذهاننا أن سبب انجذاب الرجل إلى المرأة التي تكبره سناً هو الأموال التي تمتلكها، وهذا الأمر صحيح بنسبة كبيرة، ففي كثير من الأحيان ينجذب الرجل إلى المرأة الناجحة التي تستطيع أن توفر له سبل الراحة في الحياة، إلى جانب أنها امرأة مستقلة تستطيع الإنفاق على ذاتها، وليست في حاجة إلى أموال الرجل. هنا، يكمن معنى المصطلح الشائع "Sugar mama" الذي تؤكده نساء كثيرات باحتياجهن لشاب يافع ممتلئ بالحيوية، ويستطيع أن يضمن لها أجواء رومانسية بعيداً عن أي تعقيدات، وعلى الجانب الآخر يقدم لها الشاب ما تتمنى في مقابل أموالها وممتلكاتها، ويحدث ذلك بشفافية تامة ورضا متبادل من الطرفين.

خبرة الحياة الأعمق

يحب الكثير من الرجال التواصل مع المرأة فكرياً وثقافياً، ولا يميلون إلى المرأة التي لا تناقشه في شيء خارج نطاق الواجب الأسري والعائلي فقط، وتعد المرأة الأكبر سنّاً صاحبة خبرة أكبر في الحياة واهتمامات أكثر وأعمق، فزوجها يستطيع مناقشتها في الأحداث والقضايا العالمية. وما يجذبه إليها بشدة، أن لها رأياً متفرداً ووجهة نظر تثير اهتمامه، بالإضافة إلى أنها تكون أكثر ميلاً إلى الهدوء وتقبّل الرأي الآخر، مما يشعره ليس فقط بحبه لها؛ بل بوجود صداقة بينهما، وهو ما يمكنه كسر حاجز الملل بين الشريكين.