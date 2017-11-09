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أخبار عربية وعالمية بالفيديو: الجدة الفلسطينية نجمة أبو اصبع تتسلم شهادة الدكتوراه وترقص الدبكة

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الجدة الفلسطينية نجمة خليل أبو اصبع تتسلم الدكتوراه
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بالفيديو: الجدة الفلسطينية نجمة أبو اصبع تتسلم شهادة الدكتوراه وترقص الدبكة

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-11-09 12:36:09 A A

حازت السيدة الفلسطينية نجمة خليل أبو اصبع على درجة الدكتوراه من جامعة لاهاي الهولندية، بعد مناقشة لرسالتها لمدة ساعتين، وكانت رسالة الدكتوراه الخاصة بها تحت عنوان "دور المراة الفلطسنية النضالي خلال ربع قرن وحتى العام 2012".

ويشار إلى أن السيدة نجمة هي جدّة تبلغ من العمر 74 عامًا، ولديها 14 حفيدًا، وبعد تسلمها شهادة الدكتوراه أقاموا لها احتفالا فلسطينيا ورقصوا على أنغام الدبكة الفلسطينية وهي ترتدي روب التخرّج، الجدة نجمة تعلّم أن الأحلام وإن تأخرت تتحقق فقط عليكم ان تؤمنوا بانفسكم.

 

 

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