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جت المثلث: مسلسل اضرام النيران بالسيارات مستمر وموجة استنكار شديد

بيان مجلس جت:

نعلنها واضحة اننا جميعا لن نتهاون، ولن نمر مرّ الكرام، على هذه الأفعال والجرائم النكراء، والتي يدينها كلّ جتي مسلم مؤمن، متماشين وتعاليم ديننا الحنيف وإرثنا وعاداتنا وتقاليدنا

كفانا الخصام، والعداء فانهما كالنار في الهشيم لا تبقي ولا تذر، فلنكن متحابين متسامحين غير متخاصمين، لتسود المحبة والألفة ويعمّ الاخاء والتسامح، ومعا نعمر بلدنا بالتقدّم والعمران

نطالب لجنة المتابعة، والقيادات القطريّة بضرورة وواجب التدخل بخطوات عمليّة نافذة، وان نأخذ زمام الامور في بلداتنا، فلا يعقل ان نبيت على احداث مؤلمة ونصبح على اخرى مُروّعة وصادمة



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من: منى عرموش- مراسلة موقع العرب وصحيفة كل العرب

نشر: 2017-11-09 13:52:39 A نشر: 2017-11-09 13:52:39 A