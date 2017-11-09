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أخبار محليات انقلاب شاحنة محملة بمواد سامة على شارع 4 وستة طواقم انقاذ تهرع للمكان

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مدن الساحل انقلاب شاحنة محملة بمواد سامة على شارع 4
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انقلاب شاحنة محملة بمواد سامة على شارع 4 وستة طواقم انقاذ تهرع للمكان

كايد ظاهر:

هرعت 6 طواقم من محطة الخضيرة لمعالجة الأمر والسيطرة عليه 

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-11-09 10:49:47 A A

أفاد كايد ظاهر المتحدث والمنسق الاعلامي لسلطة الاطفاء والانقاذ للوسط العربي في بيانه أن "شاحنة محملة بمواد سامة من نوع كلوريد انقلبت على شارع رقم 4، حيث هرعت 6 طواقم من محطة الخضيرة لمعالجة الأمر والسيطرة عليه ومنع انتشار هذه المواد في حين لم يبلغ عن اصابات"، وفقا للبيان.

صور من سلطة الانقاذ

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