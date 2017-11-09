انقلاب شاحنة محملة بمواد سامة على شارع 4 وستة طواقم انقاذ تهرع للمكان

كايد ظاهر:

هرعت 6 طواقم من محطة الخضيرة لمعالجة الأمر والسيطرة عليه

أفاد كايد ظاهر المتحدث والمنسق الاعلامي لسلطة الاطفاء والانقاذ للوسط العربي في بيانه أن "شاحنة محملة بمواد سامة من نوع كلوريد انقلبت على شارع رقم 4، حيث هرعت 6 طواقم من محطة الخضيرة لمعالجة الأمر والسيطرة عليه ومنع انتشار هذه المواد في حين لم يبلغ عن اصابات"، وفقا للبيان.

صور من سلطة الانقاذ