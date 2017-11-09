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أخبار محاكم وجنائيات لوائح اتهام ضد افراد عصابة سرقة ماشية من أم الفحم وجسر الزرقاء

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وادي عارة لوائح اتهام ضد افراد عصابة سرقة ماشية
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لوائح اتهام ضد افراد عصابة سرقة ماشية من أم الفحم وجسر الزرقاء

المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري:

من المقرر التقدم اليوم الخميس عبر محكمة الصلح في الناصرة في لائحة اتهام ضد 5 افراد العصابة المشتبهين، كل بما نسب اليه وبما يتضمن مجمل 15 بندا من بنود الاتهام

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-11-09 10:49:47 A A

جاء من المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري: "في سياق الجهود الحثيثة والمتواصلة الرامية إلى الحد من حجم جرائم سرقة الثروات الحيوانية والنباتية، الثروات الزراعية، وبما يشتمل على الدواب الماشية من خراف وماعز وأبقار وغيرها وكذلك الغلال والحصيد من ثمار فاكهة وخضراوات والمركبات الزراعية من تراكتورات وغيرها، وبما تضمن تمكن قوات من شرطة حرس الحدود خلال ساعات ليلة 24.10 الفائت وخلال نشاط لها بالشمال من القاء القبض على 5 مشتبهين افراد عصابة واحدة من سكان أم الفحم وجسر الزرقاء في العشرينات من اعمارهم متلبسين بسرقة عدد كبير من الخراف بملكية مواطن عربي في منطقة جت في الشمال بحيث تم تحويلهم والمضبوطات للتحقيقات التي اشتملت على شبهات ضلوعهم بسرقات دواب وغيرها ثروات زراعية كثيرة من مزارعين عرب ليس الا وذلك لحسبانهم أن الشرطة ستتهاون في معالجة الوقائع كون ضحاياها من المواطنين العرب وبما اشتمل ايضا على شبهات ضلوعهم في سرقة عجول بملكية مواطن عربي في الرينة يوم 02.10 الفائت من المقرر التقدم اليوم الخميس عبر محكمة الصلح في الناصرة في لائحة اتهام ضد 5 افراد العصابة المشتبهين، كل بما نسب اليه وبما يتضمن مجمل 15 بندا من بنود الاتهام"، وفقا للبيان.

صور وفيديو من الشرطة 

 

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