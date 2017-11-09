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أخبار محليات الطقس: جو غائم جزئيا ولا تغيير على الحرارة

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الطقس: جو غائم جزئيا
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الطقس: جو غائم جزئيا ولا تغيير على الحرارة

الجمعة: يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف ، ولا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: thinstock)
نشر: 2017-11-09 07:31:36 A A

توقع دائرة الارصاد الجوية أن يكون الجو اليوم غائماً جزئياً الى صاف ولا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة لتبقى اعلى معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

الجمعة: يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف ، ولا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة لتبقى اعلى معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

السبت: يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف ولا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة لتبقى اعلى معدلها السنوي العام بقليل ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأحد: يكون الجو غائماً جزئياً ، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شرقية الى شمالية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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