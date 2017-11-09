اغلاق
اغلاق
رياضة وشباب رياضة محلية فراس غنايم يثق بقدرة نادي كفركنا على الصعود الى الدرجة الأولى

رياضة وشباب

الناصرة والقضاء فراس غنايم يثق بقدرة نادي كفركنا على الصعود
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

فراس غنايم يثق بقدرة نادي كفركنا على الصعود الى الدرجة الأولى

اللاعب فراس غنايم:

المدرب هشام الزعبي يتمتع بحنكة وخبرة وفيرة، ويستمتع اللاعبون بتدريباته وخططه التكتيكية

اقرأ تنجح.. معرض الكتاب لتشجيع القراءة.. أي بلدة أنتم؟ اضغطوا هنا القراءة تساعد في اكتساب مهارات اللغة.. توسع الآفاق.. اليكم اسماء البلدات حيث.. اضغطوا هنا
من: حجاج رحال - مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-11-09 15:42:51 A A

 يثق المهاجم السخنيني فراس جمال غنايم بقدرة النادي الرياضي كفر كنا على كسب بطاقة الارتقاء الى مستوى فرق الدرجة الأولى – المنطقة الشمالية، رغم تأخره حاليا بعدد قليل من النقاط عن الصدارة في دوري الدرجة الثانية – المنطقة الشمالية "أ". وقد سجل فراس غنايم سبعة أهداف حتى الآن لصالح الفريق الكناوي، أربعة منها في الدوري وثلاثة اضافية في مسابقة كأس الدولة، حيث يحظى باطراءات كثيرة على مستواه الجيد.


من اليمين - فراس جمال غنايم 

وأكد فراس غنايم على أن المدرب هشام الزعبي يتمتع بحنكة وخبرة وفيرة، ويستمتع اللاعبون بتدريباته وخططه التكتيكية. وتابع أن فريقه يعمل قصارى جهده للوصول الى المرتبة الأولى، وخاصة بعد قرار اعادة نقاط المباراة أمام فريق الأخوة عرابة، رغم أن المباراة انتهت بفوز الكناويين بهدف نظيف، حيث احتسبت محكمة الطاعة فوزا اداريا لعرابة لاشراك الكناويين أحد اللاعبين بطريقة غير قانونية، لكن قبلت المحكمة العليا باستئناف الكناويين وبرأت الفريق وأبقت النتيجة على حالها.

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 الطالب ايال عامر من البقيعة يشارك في مناظرة عالمية | [3 قراءة]
2 م. دالية الكرمل يتعاقد مع المدرب ماهر حسون | [2 قراءة]
3 تعرفوا الى حسان طوافرة ضمن قائمة الـ 40 شابًا الأفضل | [2 قراءة]
4 الشرطة: اعتقال مشتبه (20 عامًا) من عرعرة بالسرقة | [2 قراءة]
5 اكسال: الرازي الشاملة تنظّم دورات طوارئ | [2 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 تاهوا في الظلام/ بقلم: اسماء طنوس | [0 مشاركة]
2 الطقس: فرصة مهيأة لسقوط امطار خفيفة | [0 مشاركة]
3 مئوية وعد بلفور/ بقلم: عثمان ميرغني | [0 مشاركة]
4 شقيب السلام: اعتقال 9 مشتبهين باقتحام مدارس | [0 مشاركة]
5 الحلقة 14 من مسلسل مريم مترجمة | [0 مشاركة]
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2017
ابراج 2017
alarabalarab