فراس غنايم يثق بقدرة نادي كفركنا على الصعود الى الدرجة الأولى

اللاعب فراس غنايم:



المدرب هشام الزعبي يتمتع بحنكة وخبرة وفيرة، ويستمتع اللاعبون بتدريباته وخططه التكتيكية

يثق المهاجم السخنيني فراس جمال غنايم بقدرة النادي الرياضي كفر كنا على كسب بطاقة الارتقاء الى مستوى فرق الدرجة الأولى – المنطقة الشمالية، رغم تأخره حاليا بعدد قليل من النقاط عن الصدارة في دوري الدرجة الثانية – المنطقة الشمالية "أ". وقد سجل فراس غنايم سبعة أهداف حتى الآن لصالح الفريق الكناوي، أربعة منها في الدوري وثلاثة اضافية في مسابقة كأس الدولة، حيث يحظى باطراءات كثيرة على مستواه الجيد.



من اليمين - فراس جمال غنايم



وأكد فراس غنايم على أن المدرب هشام الزعبي يتمتع بحنكة وخبرة وفيرة، ويستمتع اللاعبون بتدريباته وخططه التكتيكية. وتابع أن فريقه يعمل قصارى جهده للوصول الى المرتبة الأولى، وخاصة بعد قرار اعادة نقاط المباراة أمام فريق الأخوة عرابة، رغم أن المباراة انتهت بفوز الكناويين بهدف نظيف، حيث احتسبت محكمة الطاعة فوزا اداريا لعرابة لاشراك الكناويين أحد اللاعبين بطريقة غير قانونية، لكن قبلت المحكمة العليا باستئناف الكناويين وبرأت الفريق وأبقت النتيجة على حالها.