تعرفوا الى حسان طوافرة ضمن قائمة الـ 40 شابًا الأفضل في عالم الاعمال في البلاد

على الرغم من سنه الصغير نسبيًا، فلحسان طوافرة خبرة كبيرة وبمدة طويلة في السلك الجماهيري، فقبل استلامه مهام منصبه الاخير هذا، عمل لمدة سنتين مركزًا للكهرباء والتربية في سلطة الشركات، وقبل عمل مرجعًا في سلطة الأوراق المالية الاسرائيلية

منذ حزيران 2017 يعمل مدقق الحسابات حسان طوافرة، نائبًا لمدير سلطة الشركات الحكومية، ومدير تنفيذي لوحدة المالية والمراقبة. طوافرة عمل في مجالات عدة في السلطة، ومن بينها كان مسؤولًا عن المراقبة المالية للشركات الحكومية. الى جانب قيامه بالعديد من المشاريع الاستراتيجية من اجل التطوير التجاري، التجديد ووضع سياسات ادارية للشركات الحكومية. بالاضافة الى حمله مهام مختلفة بما يتعلق فيها.





وعلى الرغم من سنه الصغير نسبيًا، فلحسان طوافرة خبرة كبيرة وبمدة طويلة في السلك الجماهيري، فقبل استلامه مهام منصبه الاخير هذا، عمل لمدة سنتين مركزًا للكهرباء والتربية في سلطة الشركات، وقبل عمل مرجعًا في سلطة الأوراق المالية الاسرائيلية.

حسان طوافرة اجرى عمله التدريبي في مكتب سومخ حايكين الذي سبق وان ادار سلطة الشركات.

وقال اوري يوجيف:"ان طوافرة من نوع رجال الادارة الذي يفكر بطريقة ابداعية ويسلك طرقًا غير عادية". وتوقع يوجيف ان يكون طوافرة:" من الإداريين البارزين في السلك الجماهيري الاسرائيلي".

وحتى عندما كان طالبًا اكاديميًا، فقد اشغل طوافرة منصب رئيس قسم تعزيز مكانة الطلاب العرب في اتحاد الطلاب الجامعيين القطري، بالاضافة الى انه كان مستشارًا لرئيس الاتحاد وغيرها من المناصب الاخرى.

يحمل حسن طوافرة اللقب الثاني في ادارة الاعمال مع تخصص في مجال التمويل ولقب أول في تدقيق الحسابات والاقتصاد وانهى كلاهما بامتياز في الجامعة العبرية، ومنذ 2014 يعمل ايضًا محاضرًا في الكلية اأكاديمية هداسا.