اغلاق
اغلاق
أخبار محليات تعرفوا الى حسان طوافرة ضمن قائمة الـ 40 شابًا الأفضل في عالم الاعمال في البلاد

أخبار

المغار والقضاء تعرفوا الى حسان طوافرة ضمن قائمة الـ 40 شابًا الأفضل
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

تعرفوا الى حسان طوافرة ضمن قائمة الـ 40 شابًا الأفضل في عالم الاعمال في البلاد

على الرغم من سنه الصغير نسبيًا، فلحسان طوافرة خبرة كبيرة وبمدة طويلة في السلك الجماهيري، فقبل استلامه مهام منصبه الاخير هذا، عمل لمدة سنتين مركزًا للكهرباء والتربية في سلطة الشركات، وقبل عمل مرجعًا في سلطة الأوراق المالية الاسرائيلية

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-11-08 20:05:32 A A

 منذ حزيران 2017 يعمل مدقق الحسابات حسان طوافرة، نائبًا لمدير سلطة الشركات الحكومية، ومدير تنفيذي لوحدة المالية والمراقبة. طوافرة عمل في مجالات عدة في السلطة، ومن بينها كان مسؤولًا عن المراقبة المالية للشركات الحكومية. الى جانب قيامه بالعديد من المشاريع الاستراتيجية من اجل التطوير التجاري، التجديد ووضع سياسات ادارية للشركات الحكومية. بالاضافة الى حمله مهام مختلفة بما يتعلق فيها.



وعلى الرغم من سنه الصغير نسبيًا، فلحسان طوافرة خبرة كبيرة وبمدة طويلة في السلك الجماهيري، فقبل استلامه مهام منصبه الاخير هذا، عمل لمدة سنتين مركزًا للكهرباء والتربية في سلطة الشركات، وقبل عمل مرجعًا في سلطة الأوراق المالية الاسرائيلية.
حسان طوافرة اجرى عمله التدريبي في مكتب سومخ حايكين الذي سبق وان ادار سلطة الشركات.
وقال اوري يوجيف:"ان طوافرة من نوع رجال الادارة الذي يفكر بطريقة ابداعية ويسلك طرقًا غير عادية". وتوقع يوجيف ان يكون طوافرة:" من الإداريين البارزين في السلك الجماهيري الاسرائيلي".
وحتى عندما كان طالبًا اكاديميًا، فقد اشغل طوافرة منصب رئيس قسم تعزيز مكانة الطلاب العرب في اتحاد الطلاب الجامعيين القطري، بالاضافة الى انه كان مستشارًا لرئيس الاتحاد وغيرها من المناصب الاخرى.
يحمل حسن طوافرة اللقب الثاني في ادارة الاعمال مع تخصص في مجال التمويل ولقب أول في تدقيق الحسابات والاقتصاد وانهى كلاهما بامتياز في الجامعة العبرية، ومنذ 2014 يعمل ايضًا محاضرًا في الكلية اأكاديمية هداسا.

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 المدرب نزيه خطيب: نبني مشروعا جيدا في عيلوط | [2 قراءة]
2 إنتو كمان بتقدروا تتدلّلوا... | [2 قراءة]
3 الشمال:اتهام موظف بإستغلال منصبه والتحرش بزميلاته | [2 قراءة]
4 اختفاء آثار الشاب النصراوي فراس طه | [2 قراءة]
5 توقيف مالكي 3 ملاحم من طمرة ودير الأسد والرامة للتحقيق | [2 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 تاهوا في الظلام/ بقلم: اسماء طنوس | [0 مشاركة]
2 وادي النسور الاعدادية تتوج عرسها الانتخابي | [0 مشاركة]
3 الطيران الاسرائيلي يغير على موقعين للجيش السوري | [0 مشاركة]
4 الطقس: جو غائم وانخفاض على الحرارة | [0 مشاركة]
5 رئاسة الكنيست تسقط اقتراحا مستعجلا قدمه النائب ابو عرار | [0 مشاركة]
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2017
ابراج 2017
alarabalarab