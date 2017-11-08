إتهام شاب من بير هدّاج باقتحام وسرقة 4 مطاعم في إيلات

تمّ مؤخرًا تقديم لائحة الاتهام ضد الشاب بما نسب اليه

قالت المتحدثة باسم الشرطة، لوبا السمري، في بيان وصلت عنه نسخة إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب إنّه:"مع غنتهاء الشرطة في إيلات من تحقيقاتها في ملف اعتقال مشتبه (24 عامًا) من سكان بير هدّاج في النقب، باقتحام 4 مطاعم معروفة في المدينة، ما بين تاريخ 29.09 الفائت حتى 03.11 الجاري، وسرقة مبالغ نقود مختلفة من آلة حفظ وصرف النقود، وهروبه حتى توصلت الشرطة لهويته واعتقلته، فقد تمّ مؤخرًا تقديم لائحة الاتهام ضد الشاب بما نسب اليه"، بحسب الشرطة.



الصور من الشرطة