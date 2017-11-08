ادارة م. دالية الكرمل تتعاقد مع المدرب الديلاوي ماهر حسون

يأتي هذا الاتفاق بعد أن قدم المدرب ايلي مزراحي استقالته من تدريب الفريق

أعلنت ادارة مكابي دالية الكرمل عن تعاقدها مع المدرب الديلاوي ماهر حسون ليقود الفريق في مبارياته القادمة ضمن الدرجة الأولى. ويأتي هذا الاتفاق بعد أن قدم المدرب ايلي مزراحي استقالته من تدريب الفريق بعد أن اوضح انه "لا يستطيع الاستمرار بسبب الظروف الشخصية الصعبة التي يمرّ بها".



إدارة دالية الكرمل مع ماهر حسون



الجدير ذكره أنّ مكابي الدالية يعاني من وضع صعب من الناحية المادية وبالذات بسبب عدم دعمه ماديًا ويعتمد في تمويله على اعضاء الادارة والمشجعين.