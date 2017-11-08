رجل: زوجتي عصبية ونمرودة وكثيرة الصراخ في كل المواقف والمشاكل

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الرسالة كالتالي:

سلام.. انا احتاج للنصيحة من زوار الموقع لو سمحتم. انا رجل متزوج من 5 سنوات وعندي ولد وبنت. مشكلتي هي زوجتي العصبية والنمرودة والتي تنهي مشاكلها كلها بالصراخ، مهما كان الموقف او المشكلة بيننا فهي دائمة الصراخ وصوتها عالٍ ومزعج ولا تعرف القاش بشكل هادئ وحضاري، وانا بدأت أمل من هذا الوضع ولا اعرف كيف يمكن التعامل معها...



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