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مجتمع قصة من الحياة رجل: زوجتي عصبية ونمرودة وكثيرة الصراخ في كل المواقف والمشاكل

مجتمع

رجل: زوجتي عصبية ونمرودة وكثيرة الصراخ
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رجل: زوجتي عصبية ونمرودة وكثيرة الصراخ في كل المواقف والمشاكل

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موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: Thinkstock)
نشر: 2017-11-10 07:43:58 A A

وصلت الى موقع العرب رسالة من شاب يطلب ارشاد ونصيحة زوار موقع العرب الكرام. موقع "العرب" يؤكد انه وحفاظا على النزاهة والمصداقية الصحفية ينشر الرسالة تماما كما وصلت الى مكاتبنا، من دون زيادة او نقصان، وبدون تعديلات لغوية او تصحيح اخطاء املائية.

الرسالة كالتالي: 

سلام.. انا احتاج للنصيحة من زوار الموقع لو سمحتم. انا رجل متزوج من 5 سنوات وعندي ولد وبنت. مشكلتي هي زوجتي العصبية والنمرودة والتي تنهي مشاكلها كلها بالصراخ، مهما كان الموقف او المشكلة بيننا فهي دائمة الصراخ وصوتها عالٍ ومزعج ولا تعرف القاش بشكل هادئ وحضاري، وانا بدأت أمل من هذا الوضع ولا اعرف كيف يمكن التعامل معها...


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