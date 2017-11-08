المحامي عميد مقطرن: إطلاق سراح اب وابنه من الشبلي اعتقلا بعد ضبط سلاح بحوزتهما

المحامي عميد مقطرن:

المحكمة وبعد استكمال التحقيقات والاستماع الى ادعاء المشتبهين اقتنعت بأن لا علاقة للأب وابنه بالسلاح الذي عثر عليه داخل السيارة

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب من مكتب المحامي عميد مقطرن انه "قامت محكمة الصلح في الناصرة، بإطلاق سراح اب وابنه من قرية الشبلي وذلك بعد اعتقالهما على خلفية ضبط سلاح غير مرخص داخل سيارتهما".



المحامي عميد مقطرن

وأضاف : "حيث قامت الشرطة ضمن الحملة التي تقوم بها ضد السلاح غير المرخص بكافة انحاء البلاد والتي قامت خلالها بإصدار اوامر تفتيش واعتقالات عديدة، بإصدار امر تفتيش لسيارة العائلة واعتقال الاب وابنه بعد العثور على سلاح بدون ترخيص داخل السيارة".

واختتم: "وفي حديث مع محامي المشتبهين، عميد مقطرن اكد ان المحكمة وبعد استكمال التحقيقات والاستماع الى ادعاء المشتبهين اقتنعت بأن لا علاقة لهما بالسلاح الذي عثر عليه داخل السيارة التي تعود ملكيتها للابن وقامت المحكمة بإطلاق سراح المشتبهين بعد الاقتناع بادعاءاتنا" إلى هنا ما وصلنا من مكتب المحامي.

