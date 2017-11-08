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شباب وصبايا العلاقة بالجنس الناعم كيف يمكن التعامل مع مشكلات فترة الخطوبة؟ إليكم نصائحنا

شباب وصبايا

كيف يمكن التعامل مع مشكلات فترة الخطوبة؟
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كيف يمكن التعامل مع مشكلات فترة الخطوبة؟ إليكم نصائحنا

ما هي أبرز العقبات التي قد تواجهك في فترة الخطوبة؟ وكيف يمكن التعامل معها؟ إليكم هذه النصائح والمعلومات...

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موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: Thinkstock)
نشر: 2017-11-09 14:13:23 A A

قد يجتمع الجميع على أنّ فترة الخطوبة هي أجمل المراحل التي تمرّ فيها العلاقة بين الرجل والمرأة، لكنها لا تخلو أبداً من المشكلات أيضًا! ما هي أبرز العقبات التي قد تواجهك في فترة الخطوبة؟ وكيف يمكن التعامل معها؟ إليكم هذه النصائح والمعلومات...


صورة توضيحية

- تتيح فترة الخطوبة للشريكين فرصة مهمّة للتعارف. فقد تكتشفين بعض العادات السيئة عند خطيبك، ما قد يثير إزعاجك ويؤدي إلى توتر العلاقة. لا تسمحي للتوتر والغضب بأن يغلباك، بل اسعي إلى مصارحة خطيبك، وحاولي تفهّم أسبابه، بغية التأسيس لعلاقة زوجيّة ناجحة في المستقبل.

- تحدّ الخطوبة من شعور الحريّة عند الشريكين. فمع هذه الخطوة تظهر أولويّات وواجبات جديدة لم تكن ربّما معهودة لكما. لذا، من غير المستغرب وقوع سوء تفاهم بينكما، إثر اختلاف وجهات النظر حول مسألة الحرية الشخصيّة. فكلّ منكما لا يزال متمسكاً بعاداته ونشاطاته السابقة مع الأصدقاء الذين اعتاد الحياة برفقتهم. فإذا صادفت وخطيبك بعض العقبات في هذا المجال، فلا تستعجلي الخلاف، بل حاولي البحث عن حلّ مشترك يحترم الحريّة الشخصية، ولا يهمل في الوقت عينه مسار الحياة الاجتماعية الجديد الذي تتطلّبه الخطوبة.

- يجب الانتباه للتأثير السلبي الذي قد تعكسه المشكلات الماليّة. فمع الاقتراب أكثر من موعد الزفاف، يزداد الضغط النفسي على الشريكين. يعدّ هذا الضغط وليد الالتزامات الماديّة الضخمة، التي يعيشها الخطيبان، في أغلب الأحيان، بغية التحضير لزفافهما المنتظر. لذلك، لا تدعي العقبات الماليّة تعكر عليك فترة خطوبتك، بل احرصي وخطيبك على مناقشة الموضوع بوعي ومسؤولية، بغية التوصل لحلٍّ يرضي الطرفين.

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