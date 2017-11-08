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تكنولوجيا هواتف ذكية تحذيرات: آيفون X أكثر هواتف أبل عرضة للتحطم!

تكنولوجيا

آيفون X أكثر هواتف أبل عرضة للتحطم!
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تحذيرات: آيفون X أكثر هواتف أبل عرضة للتحطم!

صدر هذا التقرير بعد سلسلة اختبارات لمعرفة مدى قوة جهاز أبل الجديد "آيفون X" وقدرته على مقاومة الصدمات

موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-11-08 14:49:57 A A

أعلنت شركة التأمين "سكويرتريد" أنّ الهاتف الجديد لأبل "آيفون X" هو "أكثر هاتف عرضة للتحطم بين هواتف الشركة الأمريكية". وصدر هذا التقرير بعد سلسلة اختبارات لمعرفة مدى قوة جهاز أبل الجديد "آيفون X" وقدرته على مقاومة الصدمات، حيث قامت شركة التأمين بإخضاع الهواتف الذكية لاختبارات تتضمن إسقاطها من ارتفاعات مختلفة، لقياس مدى قدرتها على تحمل الصدمات.


آيفون  X - رويترز

وبحسب الشركة فإنها أسقطت "آيفون X" من ارتفاع 6 أقدام، ليهبط على جنبه، مما أدى إلى تحطم شاشته وتعطل خاصية العودة للصفحة الرئيسية، وتحطم خلفية الهاتف الزجاجية. أما عندما تم إسقاط الجهاز على جهته الأمامية، فإن خاصية التعرف على الوجه تعطلت، وتوقف عمل الشاشة.

وأشارت الشركة إلى أنّ الجهاز لم يعد قادرا على العمل بعد إسقاطه عدة مرات، مشيرة إلى أن تكلفة إصلاحه تصل إلى نحو 556 جنيها إسترلينيا، فيما يصل سعر الجهاز الجديد إلى 999 جنيها، وفق ما ذكر موقع "تلغراف".

يذكر أنّ شركة التأمين تخضع الهواتف الذكية لاختبارات وتقيم نتائجها على مقياس من 1 إلى 100، باعتبار الرقم الأعلى يشير إلى إمكانية التعرض للكسر. هذا، وسجل "آيفون X" أكثر من 90 نقطة، فيما سجلت هواتف "آيفون 8" 67 نقطة، و"آيفون 8 بلس" 74، و"سامسونغ غالاكسي نوت 8" حقق 80 نقطة. 

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