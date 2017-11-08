مجلس دير الاسد ينتزع 15 دونما من سلطة حماية الطبيعة

أحمد ذباح:

ملنا طويلا وبجهود مضاعفة من أجل اتمام عملية استرجاع الارض لأصحابها والتي ورثوها أبا عن جد

بشرى سارة لاهالي دير الاسد بعد أن أعلن رئيس المجلس المحلي السيد احمد ذباح عن انتزاعه وحصوله على موافقة نهائية لاسترجاع القسيمة 18818/48 (جورة برق) بمساحة ما يقارب ال 15 دونما من سلطة حماية الطبيعة كانت قد صودرت في الماضي وتعود ملكية هذه الاراضي لسكان دير الاسد.



خلال الجلسة



رئيس المجلس المحلي السيد احمد ذباح قال: "لقد عملنا طويلا وبجهود مضاعفة من أجل اتمام عملية استرجاع الارض لأصحابها والتي ورثوها أبا عن جد لقد عملنا على ذلك بوقت قصير وبنجاعة عالية.



واضاف رئيس المجلس احمد ذباح: "نعمل على اتمام جميع الخطوات المطلوبة منا كسطلة محلية لانتزاع المزيد من الاراضي التابعة لأهل بلدنا من السلطات، ان حصولنا على الموافقة النهائية على هذه القسيمة هو انجاز كبير لكننا نتطلع الى ما هو أكبر.