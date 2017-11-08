رولزرويس ريث الخاصة باللونين الأزرق والأبيض

تحمل السيارة محرك 6.6 لتر V12 بشاحنين توربينيين بقوة 624 حصان و 800 نيوتن متر من عزم الدوران ترسل إلى العجلات من خلال ناقل حركة من 8 سرعات أوتوماتيك

في حين أنه أن الكثير من موديلات رولز رويس ريث تتميز بلونين خارجيين، فأحيانا ففي بعض النماذج يجعل اللونين السيارة أفضل من باقي النسخ الأخرى، وسيارة رولزرويس ريث التي تظهر هنا في رولز رويس موتور كارز في أبو ظبي، تحمل لون أزرق سلامنكا مع الجسم الأبيض انجليش، في حين تم تزيين المقصورة الداخلية مع لون الأزرق كوبالتو.

وفي الواقع، فالمقصورة الداخلية من الناحية الفنية تتميز بملامح ثلاثية التفاصيل اللونية ، بعد اضافة اللون الأزرق والصدفي للسطوح الداكنة في لوحة القيادة، الكونسول المركزي وعجلة القيادة. ومن الجدير بالذكر أيضا ان العجلات تأتي بأجزاء بلون أزرقمركز سالامانكا ومتناقضة مع الخطوط البيضاء الإنجليزية على السيارة مما يجعل خط الكتف القوي للسيارة يبرز أكثر.

وتحمل السيارة محرك 6.6 لتر V12 بشاحنين توربينيين بقوة 624 حصان و 800 نيوتن متر من عزم الدوران ترسل إلى العجلات من خلال ناقل حركة من 8 سرعات أوتوماتيك.