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أخبار محاكم وجنائيات الخليل: اعتقال فلسطيني بحوزته سكين في الحرم الابراهيمي الشريف

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القدس والقضاء الخليل: اعتقال فلسطيني بحوزته سكين
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الخليل: اعتقال فلسطيني بحوزته سكين في الحرم الابراهيمي الشريف

المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري:

تم العثور على سكين مخبأة داخل احد جوارب المشتبه

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-11-08 09:02:01 A A

جاء من المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري: "صباح اليوم الاربعاء في الخليل في احدى نقاط الفحص والتفتيش المحيطة في الحرم الابراهيمي الشريف ووفقا للمعلومات والتفاصيل الاولية المتوفرة القت قوات من شرطة حرس الحدود العاملة هناك القبض على فلسطيني بحوزته سكين"، وفقا للبيان.


السكين التي تم ضبطها - تصوير: الشرطة 

وجاء لاحقا من السمري: "تبين أن قوات حرس الحدود العاملة في احدى نقاط الفحص والتفتيش المحيطة في الحرم عاينت بفلسطيني 17 عاما سكان الخليل وهو يحاول الدخول لحيز الحرم دون عبوره من خلال ماكنات فحص المعادن ومع اصرار القوات على عبوره وتفتيشه تم العثور على سكين مخبأة داخل احد جواربه، هذا وتم اعتقال وتحويل المشتبه للتحقيقات الجارية في مقر قوات الامن"، وفقا للبيان.

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