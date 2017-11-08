سلطنة عمان.. حضارة وتاريخ غني

تعتبر تكلفة السفر الى سلطنة عمان مرتفعة في حال كانت الاقامة في فنادق 4 او 5 نجوم ويمكن جعل تكلفة السفر اقل عبر اختيار فنادق اقتصادية وعمل برنامج جيد لرحلتكم الى السلطنة

تمتلك سلطنة عمان سياحة مزدهرة وقد تكون العديد من معالمها خفية على السيّاح، غير أن هذا البلد ذو حضارة وتاريخ غني ويتمتع بالعديد من المقومات التي تجعل منه وجهات السياحة المميزة حول العالم.

قبل السفر الى سلطنة عمان

اين تقع سلطنة عمان ؟ تقع سلطنة عمان في قارة آسيا من الجهة الجنوبية الغربية، حيث يحدها من الشرق الخليج العربي وبحر العرب ويحدها من الغرب المملكة العربية السعودية والامارات في حين تحدها اليمن من الجنوب ومضيق هرمز من الشمال.

عاصمة سلطنة عمان هي مسقط وتعتبر اكثر مدن سلطنة عمان كثافة سكانية.

السفر الى سلطنة عمان لا يحتاج الى فيزا بالنسبة للقادمين من دول مجلس التعاون الخليجي، اما باقي الدول فيمكنهم مراجعة القنصلية او السفارة العمانية في بلدهم، ومدة الفيزا السياحية شهر قابلة للتمديد لشهر آخر.

العملة الرسمية في سلطنة عمان هي الريال العماني.

تعتبر تكلفة السفر الى سلطنة عمان مرتفعة في حال كانت الاقامة في فنادق 4 او 5 نجوم ويمكن جعل تكلفة السفر اقل عبر اختيار فنادق اقتصادية وعمل برنامج جيد لرحلتكم الى السلطنة.

ماهي افضل اوقات السفر الى سلطنة عمان؟

إن افضل وقت لزيارة سلطنة عمان هي الفترة مابين اكتوبر وابريل

ماهي المدّة الكافية للسياحة في سلطنة عمان؟

المدة الكافية للسياحة في سلطنة عمان وزيارة اهم اماكنها السياحية هي اسبوع الى اسبوعين بحسب برنامج السفر.