اغلاق
اغلاق
رياضة وشباب رياضة محلية الشعاع كفرقاسم يواجه نادي تل أبيب ضمن المنطقة الجنوبية

رياضة وشباب

المثلث الجنوبي الشعاع كفرقاسم يواجه نادي تل أبيب
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

الشعاع كفرقاسم يواجه نادي تل أبيب ضمن المنطقة الجنوبية

 يطمح مسؤولو الفريق القسماوي للمنافسة في القمة بهدف كسب بطاقة الصعود الى الدرجة الأولى

أعطيه كمان تشانس!.. عبي من مفعال هبايس والـ5 بتصير 5000! حابب تربح وحابب أنه تتحول الـ5.. اضغط هنا وعبي من تشانس وراح تكون مبسوط.. الفرصة
من: حجاج رحال - مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب
نشر: 2017-11-08 07:32:36 A A

 يختتم فريقا نادي محاسبي تل أبيب والشعاع كفرقاسم، يوم الجمعة في تمام الساعة الثانية عشرة، مباريات الأسبوع التاسع في دوري الدرجة الثانية – المنطقة الجنوبية "أ".


اللاعب نور صرصور

ويدخلها الفريق القسماوي بعد فوزه الكاسح على نادي يافا بأربعة أهداف نظيفة، حيث سجل له علاء عرار وريجف فولك وعميد قشوع ووليد حواري. وفي رصيد القسماويين 13 نقطة، حيث يطمح مسؤولوه للمنافسة في القمة بهدف كسب بطاقة الصعود الى الدرجة الأولى، اما عب المرتبة الأولى أو من خلال اختبارات الارتقاء. ويضم الفريق القسماوي لاعبين مجربين، وفي مقدمتهم المهاجم المحلي نور صرصور. أما الفريق التل أبيبي فهزم في مباراته الماضية أمام فريق هبوعيل جت بخمسة أهداف نظيفة.

 

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 المغار: القاء قنبلتي صوت على قسم الشرطة | [2 قراءة]
2 اصابة رجل بعيار ناري في البلدة القديمة عكا | [2 قراءة]
3 وقفة احتجاجية ضد الاعتداء على السائق قصي زبارقة | [2 قراءة]
4 ترامب: لديّ ثقة كبيرة في الملك سلمان وولي عهده | [2 قراءة]
5 زاهر صالح رئيس مجلس كوكب يستقبل كايد ظاهر | [2 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 تاهوا في الظلام/ بقلم: اسماء طنوس | [0 مشاركة]
2 اصابة عامل (40 عامًا) بجراح متوسطة جراء سقوطه | [0 مشاركة]
3 كيف يمكن استخدام صيغة JPG وMP4 على آيفون؟ | [0 مشاركة]
4 مواقع التواصل الاجتماعي.. خطر على المجتمعات | [0 مشاركة]
5 بطمة: هذه هي عمليات التجميل التي خضعت لها | [0 مشاركة]
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2017
ابراج 2017
alarabalarab