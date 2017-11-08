الشعاع كفرقاسم يواجه نادي تل أبيب ضمن المنطقة الجنوبية

يطمح مسؤولو الفريق القسماوي للمنافسة في القمة بهدف كسب بطاقة الصعود الى الدرجة الأولى

يختتم فريقا نادي محاسبي تل أبيب والشعاع كفرقاسم، يوم الجمعة في تمام الساعة الثانية عشرة، مباريات الأسبوع التاسع في دوري الدرجة الثانية – المنطقة الجنوبية "أ".





اللاعب نور صرصور



ويدخلها الفريق القسماوي بعد فوزه الكاسح على نادي يافا بأربعة أهداف نظيفة، حيث سجل له علاء عرار وريجف فولك وعميد قشوع ووليد حواري. وفي رصيد القسماويين 13 نقطة، حيث يطمح مسؤولوه للمنافسة في القمة بهدف كسب بطاقة الصعود الى الدرجة الأولى، اما عب المرتبة الأولى أو من خلال اختبارات الارتقاء. ويضم الفريق القسماوي لاعبين مجربين، وفي مقدمتهم المهاجم المحلي نور صرصور. أما الفريق التل أبيبي فهزم في مباراته الماضية أمام فريق هبوعيل جت بخمسة أهداف نظيفة.