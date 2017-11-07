هبوعيل مصمص يفاجئ هـ.القدس ويقهره بهدف لمارادونا ضمن كأس الدولة

عمّت فرحة عارمة في أوساط الفريق المنتصر، حيث احتفل اللاعبون طويلا مع الجماهير الغفيرة التي حضرت بكل معنى الكلمة

فاجأ فريق الدرجة الثالثة هبوعيل مصمص، على استاد السلام في أم الفحم، ضيفه فريق الدرجة الأولى هبوعيل القدس بتغلبه عليه بهدف دون مقابل، ضمن مباريات المرحلة السادسة في نطاق مسابقة كأس الدولة، وذلك في الوقت الاضافي، بعد أن انتهى الوقت الأصلي بالتعادل بدون أهداف. ويتربع فريق مصمص، باشراف المدرب نسيم اغبارية، على عرش لائحة منطقة يزراعيل برصيد 15 نقطة من خمسة انتصارات متتالية، محافظا على نسبة كاملة من النجاح.

وجاء الشوط الأول متزنا جدا، رغم فارق الدرجتين بينهما، حيث أبلى لاعبو مصمص بلاء حسنا، وخاصة ران جوزلان وحسام اغبارية، حيث أربكا دفاع القدس كثيرا، ولم يكن تلامذة المدرب نسيم اغبارية بعيدين عن إحراز هدف السبق، وسط مساندة جماهيرية غير محدودة. ومن الجهة الثانية وقف دفاع مصمص، بقيادة حارس المرمى أحمد عودة، سدا منيعا أمام محاولات القدس. وفي الشوط الثاني كان الفريق الضيف أفضل نوعا ما، لكن الحارس أحمد عودة كان بالمرصاد لجميع المحاولات، فلجأ الطرفان الى الوقت الاضافي. وهنا قدّم لاعبو مصمص أداء بطوليا أثمر عن هدف الفوز في الدقيقة العاشرة بعد المائة برأسية للاعب مارادونا ديبي ليفجّر البركان في المدرجات. وقبل النهاية أبعد اللاعب محمود البعل، تلاه لاعب من القدس. وعمّت فرحة عارمة في أوساط الفريق المنتصر، حيث احتفل اللاعبون طويلا مع الجماهير الغفيرة التي حضرت بكل معنى الكلمة.