المركز: محاولة فرار سائق من كمين شرطة واطلاق النار على اطارات سيارته

عممت المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري بيانًا على وسائل الاعلام جاء فيه:" مساء اليوم الثلاثاء في منطقة الرملة بالمركز وخلال نشاط للشرطة تم الايعاز لسائق سيارة مشبوهة عابرة بالتوقف للفحص متجاهلا سائقها ذلك مواصلا سفره مسرعا على الطريق حتى مدخل بلدة مزكيرت باتيا مقفلا السائق ابواب السيارة على نفسة ومع اقتراب قوات الشرطة من مكان توقيفه شرع بالسير والسفر مصيبا متطوع من ضمن قوات الشرطة طفيفا وسط قيام احد افراد الشرطة باطلاق النار اتجاه اطارات السيارة موقفا اياها والسائق, من الوسط اليهودي, الذي اصيب خلال الواقعة طفيفا وبحيث تم تحويله ومتطوع الشرطة لتلقي العلاج بالمستشفى وهو رهينة الاعتقال والتحقيقات بكافة التفاصيل جارية وبما يشمل هرب السائق التي لم تتضح معالمها بعد".