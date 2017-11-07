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رياضة وشباب رياضة عالمية صحف اسبانية: كريستيانو رونالدو يراهن على هزيمة ميسي في الليجا

رياضة وشباب

كريستيانو رونالدو يراهن على هزيمة ميسي في الليجا
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صحف اسبانية: كريستيانو رونالدو يراهن على هزيمة ميسي في الليجا

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-11-07 18:51:20 A A

 كشفت تقارير صحفية، عن دخول البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد، رهان مع قادة الفريق الملكي، حول احتلاله صدارة هدافي الدوري الإسباني هذا الموسم.


رويترز

وبعد مرور 11 جولة حتى الآن، لم يسجل رونالدو سوى هدف وحيد خلال 7 جولات شارك بها، حيث غاب عن أول 4 جولات بداعي الإيقاف، وهو السجل التهديفي الأسوأ للنجم البرتغالي.

وبحسب إذاعة "أوندا سيرو"، فإن رونالدو دخل في رهان مع بعض لاعبي الملكي، على إنهاء الموسم الجاري في صدارة هدافي الدوري الإسباني، رغم نجاح غريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي في تسجيل 12 هدفًا حتى الآن في الليجا.

وأشارت الإذاعة، إلى أنه لم يتم الكشف عن اسماء المراهنين، لكن قادة الفريق هما سيرجيو راموس ومارسيلو وكريم بنزيمة، وأن الفائز بالرهان لن يحصل على الأموال، ولكنها ستذهب إلى منظمات المجتمع المدني.

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