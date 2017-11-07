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أخبار محاكم وجنائيات اعتقال مشتبه من كريات حاييم بالتحرش جنسيا بطفلات وبالغات عبر تطبيقات الهواتف

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اعتقال مشتبه من كريات حاييم بالتحرش جنسيا بطفلات
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اعتقال مشتبه من كريات حاييم بالتحرش جنسيا بطفلات وبالغات عبر تطبيقات الهواتف

الشرطة:

كل من توجد لديه اي من المعلومات المفيدة ذات العلاقة بالتوجه الى بدالة الشرطة المركزية على رقم 100 او الى بدالة الشرطة بمركز مكافحة جرائم الانترنت " السايبر" في طبريا على رقم 046728432

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-11-07 16:21:39 A A

وصل بيان من المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري جاء فيه ما يلي: "في الشمال تواصل الشرطة التحقيق بملف اعتقال مشتبه من سكان كريات حاييم (44 عاما) اعتاد وعلى ما يبدو التحرش جنسيا بطفلات صغيرات وحتى صبايا بالغات وبما تضمن ضحايا اللواتي لم تتجاوزن من بعد العمر (9.11 عاما) وذلك عبر تطبيقات الانستجرام والواتس أب بالهاتف النقال منتحلا اسم بار او بن وتحت الالقاب - barben، zino، bar252629، ben200011*، ومستخدما ارقام هواتف نقالة، موعزا لضحاياه ارسال صور حميمية جنسية وحتى مرسلا لهن مثلها فظة جنسية واحيانا مقاطع اشرطة فيديو ذات محتويات جنسية ومع رفض بعض من ضحاياه اعتاد شتمهن واحيانا تهديدهن وكل ذلك طال وعلى ما يبدو فترة الاشهر الاخيرة حتى تم التقدم ضده قبل نحو شهر في شكوى من قبل والدة احدى ضحاياه الصغيرات ومن ثم شكوى اخرى وبحيث شرعت الشرطة بتحقيقاتها الحثيثة حتى توصلت لهويته واعتقاله والتحقيقات جارية وسط تمديد فترة اعتقاله مؤخرا حتى نهار يوم 13.11 الجاري جنبا الى جنب مع مناشدتنا عموم الجمهور ومن كل من توجد لديه اي من المعلومات المفيدة ذات العلاقة بالتوجه الى بدالة الشرطة المركزية على رقم 100 او الى بدالة الشرطة بمركز مكافحة جرائم الانترنت " السايبر" في طبريا على رقم 046728432 والادلاء بافادته. مشكورا لا مأمورا" إلى هنا نصّ بيان الشرطة. 

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