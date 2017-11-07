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سعد والسعودية/ بقلم: د. ناصر اللحام

د. ناصر اللحام في مقاله:

لا يمكن لأي محلل مهما عظم شأنه وثقافته ومصادره، أن يفهم ما يحدث في السعودية وفلسطين والعراق ولبنان الا اذا رأى الصورة بشكل كامل

لن تترك امريكا قطر حتى تقوم امريكا بتركيع الامير تميم وتجعل اسرائيل هي انبوبة الاكسجين الوحيدة له

الازمة العربية مستفحلة منذ انهزمت تركيا في الحرب العالمية الاولى وتركتنا فريسة لكل ناب، حتى اليوم

لن تترك اسرائيل الامارات الا بعد ان تسرق منها كل التكنولوجيا والرفاهية والتفوّق وتورطها في مناطق النزاع والاستنزاف

أعطيه كمان تشانس!.. عبي من مفعال هبايس والـ5 بتصير 5000! حابب تربح وحابب أنه تتحول الـ5.. اضغط هنا وعبي من تشانس وراح تكون مبسوط.. الفرصة

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة

نشر: 2017-11-07 16:45:14 A نشر: 2017-11-07 16:45:14 A