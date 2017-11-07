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أخبار سياسة ترامب: لديّ ثقة كبيرة في الملك سلمان وولي عهده فهما يعرفان بالضبط ما يقومان به

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ترامب: لديّ ثقة كبيرة في الملك سلمان وولي عهده
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ترامب: لديّ ثقة كبيرة في الملك سلمان وولي عهده فهما يعرفان بالضبط ما يقومان به

 ترامب:

لدي ثقة كبيرة في الملك سلمان وولي عهد السعودية، إذ إنهما يعرفان بالضبط ما يقومان به.... وإن بعض أولئك الأشخاص الذين يتعرضون لمعاملة قاسية منهما قد كانوا يستنزفون دولتهم على مدى سنوات

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير:Reuters)
نشر: 2017-11-07 18:50:06 A A

أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن ثقته الكبيرة في الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وذلك تعليقاً على حملة مكافحة الفساد التي أوقف على إثرها عددا من الأمراء والوزراء السابقين. وغرد ترامب قائلا: "لدي ثقة كبيرة في الملك سلمان وولي عهد السعودية، إذ إنهما يعرفان بالضبط ما يقومان به.... وإن بعض أولئك الأشخاص الذين يتعرضون لمعاملة قاسية منهما قد كانوا يستنزفون دولتهم على مدى سنوات!".


الملك سلمان وترامب 

أوقفت لجنة مكافحة الفساد السعودية التي شكلت مساء السبت بأمر ملكي صادر عن الملك سلمان، والتي يرأسها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عدداً من الأمراء والوزراء السابقين. كما أعادت فتح ملف سيول جدة والتحقيق في قضية وباء كورونا.

وقد تم إيقاف 11 أميراً وعشرات الوزراء السابقين، و4 وزراء حاليين.

وكان‏ خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، أصدر مساء السبت أمراً ملكياً بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وعضوية رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة، من أجل متابعة قضايا المال العام ومكافحة الفساد.

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