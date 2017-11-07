فيسبوك تختبر قريباً ميزة وسم الأخبار العاجلة

تختبر شركة فيسبوك باستمرار منتجات وميزات جديدة، وهي تستعد قريباً لاختبار عدد قليل من الميزات الجديدة، وتشمل هذه الميزات على ما يسمى بميزة المغلف الأحمر، والتي تسمح للمستخدمين بإرسال الأموال إلى الآخرين المتواجدين ضمن الخدمة مع اختبار وسم الأخبار العاجلة، والذي يسمح للناشرين بإرفاقه ضمن المنشورات.



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وجرى رصد هذه الميزات الجديدة، والتي لم يتم اختبارها بعد بشكل رسمي، لأول مرة من قبل مات نافارا المسؤول عن ما يخص التواصل الإجتماعي ضمن الموقع التقني TNW، ويغرد نافارا عادةً من خلال حسابه الرسمي على منصة التواصل المصغرة تويتر حول المنتجات والميزات غير الصادرة بعد.

وأكدت شركة فيسبوك لموقع Recode التقني بأن وسم الأخبار العاجلة هو بمثابة اختبار مستقبلي، لكنها رفضت مشاركة المزيد من التفاصيل حول الميزة الجديدة، كما أنها كانت أكثر غموضاً فيما يخص ميزة المغلف الأحمر، وذلك على الرغم من أنها لم تنكر أن هذه الميزة موجودة، حيث أكد مندوب فيسبوك تجري الشركة اختبارات وتجارب دائمة على المنتجات الجديدة، ولكن ليس هناك شيء محدد للحديث عنه في هذا الوقت.