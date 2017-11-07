شبهات في القدس: شاب من شعفاط اقتحم منازل يهود وألحق اضرارا من منطلقات عنصرية

المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري:

تم التقدم اليوم الثلاثاء عبر محكمة الصلح في القدس في تصريح ادعاء عام ضد المشتبه وتمديد فترة اعتقاله للجمعة القادم تمهيدا للتقدم ضده في لائحة الاتهام

جاء من المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري: "في القدس ومع وشك انتهاء الشرطة من تحقيقاتها في ملف اعتقال مشتبه مقدسي 32 عاما سكان مخيم شعفاط بإقتحام منازل داخل بنايات سكنية قيد الانشاء والبناء والتطوير المتقدم معيثا خرابا حيث ألحق اضرارا مادية جسيمة وحتى قام وعلى ما يبدو بسرقة اغراض وممتلكات مختلفة وبما طال عشرات الشقق السكنية في حي بسغات زئيف في شمال المدينة وكل ذلك وعلى ما يبدو من منطلقات عنصرية وعلى خلفية وضعه الاسري والخاص حيث تمت ادانة شقيقين له مؤخرا عن ضلوعهما في ملفات شغب واخلال بالنظام، أضف ومع اعتقال المشتبه وتفتيش منزله في المخيم تم ضبط اعلام حماس وغيرها ولاحقا حتى أقرّ خلال التحقيقات معه على أنه كان قد بيت النية طويلا على الانتقام من يهود وايضا وعلى ما يبدو من مادة التحقيقات واشتباه الشرطة هو خطط وعلى ما يبدو للمس لاحقا بأفراد قوات أمن، هذا وتم التقدم اليوم الثلاثاء عبر محكمة الصلح في القدس في تصريح ادعاء عام ضد المشتبه وتمديد فترة اعتقاله للجمعة القادم تمهيدا للتقدم ضده في لائحة الاتهام"، وفقا للبيان.

خلال تفتيش منزل المشتبه - تصوير: الشرطة

