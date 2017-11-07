اغلاق
اغلاق
أخبار محاكم وجنائيات شبهات في القدس: شاب من شعفاط اقتحم منازل يهود وألحق اضرارا من منطلقات عنصرية

أخبار

القدس والقضاء شبهات في القدس: شاب من شعفاط اقتحم منازل يهود
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

شبهات في القدس: شاب من شعفاط اقتحم منازل يهود وألحق اضرارا من منطلقات عنصرية

المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري:

تم التقدم اليوم الثلاثاء عبر محكمة الصلح في القدس في تصريح ادعاء عام ضد المشتبه وتمديد فترة اعتقاله للجمعة القادم تمهيدا للتقدم ضده في لائحة الاتهام

أعطيه كمان تشانس!.. عبي من مفعال هبايس والـ5 بتصير 5000! حابب تربح وحابب أنه تتحول الـ5.. اضغط هنا وعبي من تشانس وراح تكون مبسوط.. الفرصة
موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-11-07 12:47:37 A A

جاء من المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري: "في القدس ومع وشك انتهاء الشرطة من تحقيقاتها في ملف اعتقال مشتبه مقدسي 32 عاما سكان مخيم شعفاط بإقتحام منازل داخل بنايات سكنية قيد الانشاء والبناء والتطوير المتقدم معيثا خرابا حيث ألحق اضرارا مادية جسيمة وحتى قام وعلى ما يبدو بسرقة اغراض وممتلكات مختلفة وبما طال عشرات الشقق السكنية في حي بسغات زئيف في شمال المدينة وكل ذلك وعلى ما يبدو من منطلقات عنصرية وعلى خلفية وضعه الاسري والخاص حيث تمت ادانة شقيقين له مؤخرا عن ضلوعهما في ملفات شغب واخلال بالنظام، أضف ومع اعتقال المشتبه وتفتيش منزله في المخيم تم ضبط اعلام حماس وغيرها ولاحقا حتى أقرّ خلال التحقيقات معه على أنه كان قد بيت النية طويلا على الانتقام من يهود وايضا وعلى ما يبدو من مادة التحقيقات واشتباه الشرطة هو خطط وعلى ما يبدو للمس لاحقا بأفراد قوات أمن، هذا وتم التقدم اليوم الثلاثاء عبر محكمة الصلح في القدس في تصريح ادعاء عام ضد المشتبه وتمديد فترة اعتقاله للجمعة القادم تمهيدا للتقدم ضده في لائحة الاتهام"، وفقا للبيان.

 خلال تفتيش منزل المشتبه - تصوير: الشرطة

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 تقارير تلمح إلى علاقة ترامب باعتقال الوليد بن طلال | [3 قراءة]
2 فيديو - تذمر سائقي حافلات عرب من بئر السبع | [2 قراءة]
3 تل ابيب: اصابة شاب بجراح خطيرة بعد تعرضه | [2 قراءة]
4 المغار: القاء قنبلتي صوت على قسم الشرطة | [2 قراءة]
5 اصابة رجل بعيار ناري في البلدة القديمة عكا | [2 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 اصابة عامل (40 عامًا) بجراح متوسطة جراء سقوطه | [0 مشاركة]
2 الحلقة 38 من مسلسل ماوي والحب مترجمة | [0 مشاركة]
3 اعتقال مسؤول بارز من الشمال بشبهة تنفيذ أعمال مشينة | [0 مشاركة]
4 ماذا تعني إضافة ميزة Stop Motion؟ | [0 مشاركة]
5 اصابة رجل (44 عامًا) بجراح متوسطة بعد ان قفز عن قارب | [0 مشاركة]
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2017
ابراج 2017
alarabalarab