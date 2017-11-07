اعتقال 7 مشتبهين من هضبة الجولان بأعمال شغب على الحدود السورية

لوبا السمري المتحدثة باسم الشرطة:

من ضمن 7 المشتبهين 2 قاصرين والتحقيقات جارية وسط العزم على طلب تمديد فترة اعتقال المشتبهين خلال ساعات نهار اليوم الثلاثاء عبر محكمة الصلح في كريات شمونة على ذمتها

جاء من لوبا السمري المتحدثة باسم الشرطة: "خلال ساعات الليلة الماضية في الشمال اعتقلت الشرطة 7 مشتبهين سكان عين قنيا ومجدل شمس بهضبة الجولان وذلك بالضلوع في اعمال شغب والحاق اضرار مادية في السياج الامني مع الحدود السورية وذلك يوم 3.11 الجاري على خلفية القتال والمعارك في الجانب والاراضي السورية المجاورة الى هناك وبما تضمن تجمهر عشرات المواطنين سكان هضبة الجولان وغيرهم قرب السياج الامني الاسرائيلي الحدودي هناك جنبا الى جنب مع قيام البعض من ضمنهم في في اعمال شغب وحتى اعتداء على افراد من الشرطة والحاق اضرار مادية في السياج الامني وحتى أن بعضا من ضمنهم على الاقل مشتبه واحد من ضمن المشتبهين المعتقلين تعدى الحدود وتخطاها الى الجانب السوري، هذا ومن ضمن 7 المشتبهين 2 قاصرين والتحقيقات جارية وسط العزم على طلب تمديد فترة اعتقال المشتبهين خلال ساعات نهار اليوم الثلاثاء عبر محكمة الصلح في كريات شمونة على ذمتها"، وفقا للبيان.



العشرات من المواطنين الدروز قرب الحدود الشمالية دعما لقرية حضر- الجمعة